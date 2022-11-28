Fenerbahçe Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti

MİN JAE'Yİ YETİŞTİREN KULÜP

Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.

16 yaşındaki kaleci bir süredir Fenerbahçe altyapısında idmanlara çıkıyor. Fakat Koreli futbolcunun henüz vize ve lisans işlemleri tamamlanmadığı için takımda forma giyemedi.