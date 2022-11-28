Fenerbahçe Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti

Fenerbahçe, Asya pazarında oyuncu taramalarını sürdürmenin meyvelerini toplamaya başladı. Kanarya, geçen sezon başında Kim Min Jae'yi Çin ekibi BJ Guoan takımından 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer etmişti.
KİM MİN JAE'DEN DEV KAR
26 yaşındaki savunmacı muhteşem geçirdiği 1 sezonun ardından 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesinin ardından Napoli'ye satıldı.
KORELİ KALECİ FENERBAHÇE'DE
Özellikle Kim Min Jae sonrası Asya pazarına yönelen Fenerbahçe, altyapıya Güney Kore'den kaleci takviyesi yaptı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı.