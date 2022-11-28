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    • Spor
    • 28.11.2022 21:51
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    • 28.11.2022 21:51
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    Fenerbahçe Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti

    Son dakika haberi: Fenerbahçe, Sarı-Lacivertliler, Kim Min Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel | Koreli kaleci Fenerbahçe’de

    Fenerbahçe, Asya pazarında oyuncu taramalarını sürdürmenin meyvelerini toplamaya başladı. Kanarya, geçen sezon başında Kim Min Jae'yi Çin ekibi BJ Guoan takımından 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer etmişti.

    KİM MİN JAE'DEN DEV KAR
    26 yaşındaki savunmacı muhteşem geçirdiği 1 sezonun ardından 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesinin ardından Napoli'ye satıldı.

    KORELİ KALECİ FENERBAHÇE'DE
    Özellikle Kim Min Jae sonrası Asya pazarına yönelen Fenerbahçe, altyapıya Güney Kore'den kaleci takviyesi yaptı. Sarı-Lacivertliler, Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı.

        MİN JAE'Yİ YETİŞTİREN KULÜP
        Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.

        16 yaşındaki kaleci bir süredir Fenerbahçe altyapısında idmanlara çıkıyor. Fakat Koreli futbolcunun henüz vize ve lisans işlemleri tamamlanmadığı için takımda forma giyemedi.

        MİN JAE'YE SORULDU
        Fenerbahçe scoutlarının keşfettiği Paris Young Lee için Kim Min Jae ile de görüşüldüğü ve fikir alındığı kaydedildi.

        Paris Young Lee'nin önümüzdeki yıllarda ismini daha çok duyabiliriz.

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