Transfer skandalı! Fenerbahçe’ye transfer olan Ozan Suncak'ın terör örgütü PKK’yı desteklediği paylaşım ortaya çıktı





1 DAKİKA BİLE BARINAMAZ!

Söz konusu beğeninin ardından Fenerbahçe Kulübü'ne de sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin oyuncuyu iyi şekilde araştırmadığı vurgusu yaparken, "1 dakika bile barınamaz, burası Fenerbahçe" şeklinde paylaşımlar yaptı. Öte yandan Almanya'da birçok kulüpte sportif danışmanlık yapan futbol adamı Ali Adman da konuyla ilgili olarak şaşkınlığını dile getirdi. Adman yaptığı açıklamada, "Almanya'dayken böyle bir izlenimi yoktu. Benim de böyle bir paylaşıma destek vermesinden haberim yoktu. Kendisine yazık etmiş. İlk kez gördüm. Fenerbahçe de yeni fark etmiş" ifadelerini kullandı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN