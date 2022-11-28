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    Transfer skandalı! Fenerbahçe’ye transfer olan Ozan Suncak'ın terör örgütü PKK’yı desteklediği paylaşım ortaya çıktı

    Alman ekibi Reutlingen’den Fenerbahçe’ye transfer olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile terör örgütü PKK’yı destekleyen paylaşımı sebebiyle yollar ayrıldı.

    Transferi b’Ozan’ skandal

    Fenerbahçe, Alman ekibi Reutlingen'den transfer ettiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile yollarını sessiz sedasız şekilde ayırdı. Futbolcunun Sarı-Lacivertli forma ile pozları sosyal medyada yayılırken, oyuncu ile neden yolların ayrıldığı da ortaya çıktı. Futbolcu sosyal medyadan, terör örgütü PKK ile ilgili yapılan bir paylaşıma destek verdi. Bu detaydan sonra Fenerbahçe Kulübü harekete geçti ve geleceğe yatırım olarak transfer edilen futbolcu ile skandal sonrası derhal yol ayrımına gitti.



    1 DAKİKA BİLE BARINAMAZ!
    Söz konusu beğeninin ardından Fenerbahçe Kulübü'ne de sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin oyuncuyu iyi şekilde araştırmadığı vurgusu yaparken, "1 dakika bile barınamaz, burası Fenerbahçe" şeklinde paylaşımlar yaptı. Öte yandan Almanya'da birçok kulüpte sportif danışmanlık yapan futbol adamı Ali Adman da konuyla ilgili olarak şaşkınlığını dile getirdi. Adman yaptığı açıklamada, "Almanya'dayken böyle bir izlenimi yoktu. Benim de böyle bir paylaşıma destek vermesinden haberim yoktu. Kendisine yazık etmiş. İlk kez gördüm. Fenerbahçe de yeni fark etmiş" ifadelerini kullandı.

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