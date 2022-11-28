Enner Valencia’nın Dünya Kupası'ndaki golleri Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokacak





MEVCUT MAAŞI ÖNERİLECEKTİ

Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'yla Dünya Kupası sonrası masaya oturmayı düşünüyordu. Alınan bilgilere göre; yönetim, 33 yaşındaki forvete mevcut maaşı olan 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyordu. Ancak Valencia'nın Katar'daki süper performansının ardından Körfez kulüplerinin artan ilgisi sıkıntı yaratacağa benziyor. Fenerbahçe'nin artık Valencia'yı ikna edebilmek için daha yüksek bir maaş önerisiyle masaya oturması gerektiği ifade ediliyor.