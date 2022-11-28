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    • Spor
    • 28.11.2022 22:02
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    • 28.11.2022 22:03
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    2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ve Uruguay karşılaşıyor | CANLI

    2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Portekiz ilk maçını Gana karşısında 3-2 kazanırken; Uruguay ise Güney Kore'yle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Portekiz Uruguay maçı CANLI

    2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor.

    İlk maçını Gana karşısında galip gelerek kazanan Portekiz, Güney Kore'yle puanları paylaşan Uruguay'la kozlarını paylaşıyor.

    Portekiz-Uruguay maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...



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    İLK 11'LER
    Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Felix, Cristiano Ronaldo

    Uruguay: Rochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Nunez

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    Haberler Spor 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ve Uruguay karşılaşıyor | CANLI
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