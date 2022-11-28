2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor.
İlk maçını Gana karşısında galip gelerek kazanan Portekiz, Güney Kore'yle puanları paylaşan Uruguay'la kozlarını paylaşıyor.
Portekiz-Uruguay maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Felix, Cristiano Ronaldo
Uruguay: Rochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Nunez
- Spor
- 28.11.2022 22:02
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- Son Güncelleme:
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- 28.11.2022 22:03
2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ve Uruguay karşılaşıyor | CANLI
2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Portekiz ilk maçını Gana karşısında 3-2 kazanırken; Uruguay ise Güney Kore'yle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor.