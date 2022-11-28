Fenerbahçe'de Willyan Rocha transferi 3 isme bağlı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Dünya Kupası'na Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Giresunspor mağlubiyetine rağmen Dünya Kupası arasında en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde giren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus yıldız ismin transferini talep etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya pazarından tanıdığı 27 yaşındaki stoper Willyan Rocha için henüz somut bir adım atılmadı fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor. Ahmet Selim Kul, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Rus ekibinin yolunu tutan Brezilyalı stopere ilgi olduğunu aktardı.