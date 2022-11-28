Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.11.2022 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 17:01
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Willyan Rocha transferi 3 isme bağlı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

    Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda yoluna devam eden ve ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isim CSKA Moskova'da forma giyen Willyan Rocha oldu. Futbol Plus ekranlarında Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Rus ekibinin yolunu tutan Brezilyalı stopere ilgi olduğunu aktardı. Sarı-lacivertlilerde şu an lisanslı 16 yabancının olduğunu da vurgulayan Kul, bu transferin 3 isme bağlı olduğunu dile getirdi. İşte Ahmet Selim Kul'un o açıklamaları...

    Fenerbahçe’de Willyan Rocha transferi 3 isme bağlı!

    Dünya Kupası'na Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Giresunspor mağlubiyetine rağmen Dünya Kupası arasında en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde giren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus yıldız ismin transferini talep etti.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya pazarından tanıdığı 27 yaşındaki stoper Willyan Rocha için henüz somut bir adım atılmadı fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor. Ahmet Selim Kul, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Rus ekibinin yolunu tutan Brezilyalı stopere ilgi olduğunu aktardı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu şekilden şekile girdi
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Willyan Rocha transferi 3 isme bağlı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
        SON DAKİKA