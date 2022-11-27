Tangocular hayat buldu! Arjantin, Meksika’yı yenip derin nefes aldı

Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, ölüm kalım maçını Messi'nin gücüyle kazandı. İlk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek büyük şok yaşayan Tangocular, Polonya ile 0-0 berabere kalarak turnuvayı açan Meksika ile karşılaştı.



İLK YARIDA UYUDUK

Maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin takımının kalesini yokladı.



SON MAÇ POLONYA İLE

64'te Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 87'de Messi'nin pasıyla topu alan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımlayıp muhteşem vurdu: 2-0. Gruptan çıkacak takımlar 30 Kasım'da belli olacak. Arjantin ile Polonya, Meksika ile Suudi Arabistan karşılaşacak.



OCHOA BU KEZ TUTAMADI

Meksika'nın Dünya Kupaları'nda sahneye çıkan yıldızı Guillermo Ochoa, Messi'li Arjantin'i durduramadı. İlk oynanan Polonya maçında Lewandowski'nin penaltı vuruşunu çıkaran 37 yaşındaki eldiven, dün etkisiz kaldı.