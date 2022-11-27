Arjantin 3 puanla tanıştı! Messi sahnede (Arjantin 2-0 Meksika MAÇ SONUCU ÖZET)
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. C Grubu mücadelesinde Arjantin, Meksika'yı Lionel Messi ve Enzo Fernandez'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. İşte mücadelenin dakika dakika özeti ve öne çıkan kareler...
Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.
Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.
Arjantin, aradığı golü 64. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi ile buldu. Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Güney Amerika ekibi, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Messi'nin pasıyla topun sahibi olan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımladıktan sonra yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.