Arjantin 3 puanla tanıştı! Messi sahnede (Arjantin 2-0 Meksika MAÇ SONUCU ÖZET)

Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.