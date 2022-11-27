Fenerbahçe'de büyük kriz! Yeni transferi Ozan Suncak'ın PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı sosyal medya ayağa kalktı

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERDİ

Futbolcu sosyal medyadan, terör örgütü PKK ile ilgili yapılan bir paylaşıma destek verdi. Bu detaydan sonra Fenerbahçe Kulübü harekete geçti ve geleceğe yatırım olarak transfer edilen futbolcu ile yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE'YE TEPKİLER BÜYÜYOR

Söz konusu beğeninin ardından Fenerbahçe Kulübü'ne de sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin oyuncuyu iyi şekilde araştırmadığı vurgusu yaparken, "1 dakika bile barınamaz, burası Fenerbahçe" şeklinde paylaşımlar yaptı. Suncak normal şartlarda 3 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecekti.