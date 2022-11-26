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    • Spor
    • 26.11.2022 18:59
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    • 26.11.2022 19:03
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    Fransa - Danimarka | CANLI ANLTIM İZLE

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fransa - Danimarka maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fransa - Danimarka | CANLI

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı son sürat devam ediyor.

    Fransa ile Danimarka, D Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. Stadyum 974'te oynanan müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalıyor.



    İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, Danimarka'yı devirip gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

    Tunus ile berebare kalan 1 puanlı Danimarka ise güçlü rakibi karşısında kazanıp son maçlar öncesi avantaj yakalamayı amaçlıyor.



    FRANSA - DANİMARKA MAÇINDA İLK 11'LER
    Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud

    Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Hojbjerg, Lindstrom, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius

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