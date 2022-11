VALİ KÖŞGER AÇIKLAMADA BULUNDU

Spor Toto 1'inci Lig'de bu akşam oynanan Göztepe - Altay karşılaşmasına olaylar damga vurdu. Maçın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden atılan bir fişek, Mehmet Çakır adlı Göztepe taraftarının yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Çakır için sahaya 2 ambulans girdi. O sırada bir Göztepeli taraftar sahaya girerek korner direği ile Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Aldığı darbelerle acılar içinde yerde kalan genç kalecinin başında 4 santimetre çapında yara açıldı. Müsabaka çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Yüzünden ve sol göğsünden yaralanan Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Göztepeli taraftar ameliyata alındı. Kaleci Ozan da özel bir hastaneye götürüldü. Ozan'ın önlem gereği hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Mehmet Çakır'ın ilk alınan bilgilere göre hayati tehlikesinin olmadığı da belirtildi. Çıkan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. İncelemelerde bulunan Vali Köşger, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"ÇOK ÜZÜCÜ BİR HADİSE YAŞANDI"

Göztepe eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar'la basının karşına çıkan Köşger, "Göztepe ile Altay takımlarımız, İzmir'in iki güzide takımı arasında oynanan maçın 19'uncu dakikasında üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan Göztepeli taraftarlara yönelik işaret fişeği atıldı. Maalesef bir Göztepe taraftarı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında bir taraftarın sahaya atlaması nedeniyle üzücü hadiseler yaşandı. İzmir'in geldiği düzeye, Türk futbolunun geldiği düzeye göre bu maçın seyircili oynanmasının uygun olacağını değerlendirdik. Kararı alırken kulüplerle istişare ettik. Gelinen nokta, üzülerek ifade ederim ki Türk sporunun geldiği noktaya ulaşmadı" dedi.



"13 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI"

Gerçekleşen saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı, 13 kişi gözetim altına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok. Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak. Fişeğin içeri nasıl sokulduğu ile bilgimiz yok" diye konuştu.



"ZAAF VARSA DEĞERLENDİRECEK"

Bu hadiselerin olmaması için tedbirlerin alındığını vurgulayan Köşger, "Kritik maç olduğu değerlendiriyordu. Bu hadisenin olmaması için tedbirleri alınmıştı. Dışarıda da gereken tedbirler alınmıştı. Bu nasıl bir şeydir, nasıl sokulmuştur, değerlendirilecek. Güvenlik zaafı varsa değerlendirilecektir. Göztepe ve Altay taraftarının tasvip etmediği, münferit bir olaydır. Bu işi yapanları herkes lanetlemiştir" dedi.



BAŞKANLARDAN SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Altay Başkanı Ayhan Dündar, İzmir kulüplerinin çok iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade etti. Dündar, "İzmir kulüplerimizle ilişkimiz çok iyi. Böyle bir hava olsun istiyorduk. Güzel bir mücadele olacağını bekliyorduk. Maalesef maç içinde Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi münferit ve insani olmayan bir davranışla bir cana kastedilmiştir. Hiç olmaması gerekiyordu. Ozan da başına aldığı darbelerle yaralandı. Kafa çatlaması ihtimali var. İnşallah iki yaralımız da bir an önce sağlığına kavuşur. İzmirli taraftarların karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Kınıyoruz, inşallah bir daha tekrarı olmaz. Biz iki takım taraftarını tribünde görmek istiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada artık bu durumlar yaşanmayacak" yorumunu yaptı.



"FAİLLERİ MAHKUM ETMELİYİZ"

Mehmet Sepil ise "Türk futbolu adına, İzmir, Göztepe ve Altay adına çok üzgünüm. Yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. İki kişinin verebileceği zararı gördük. Çok üzgünüm. Kötü bir örnek oldu. Olayın failleri şiddetle cezalandırılmalı. Bunun tekrarlanmaması için tüm taraftarlar bence birlikte hareket etmek zorunda. İzmir bu değildir. Biz yıllar önce Karşıyaka maçında taraftarın yarısını stada soktuk. Futbolun en önemli tarafı seyircilerle oynamaktır. Bu maçın seyircili oynanması konusunda aynı görüşteydik. Bu kötü sonucun ardından biz failleri mahkum etmeliyiz. Olay çok üzücü. Yaralılarımız var, bir tanesi daha ciddi konumda. Şu an bizim taraftarımız ameliyata alındı. Hayati tehlikesi yok. Biz birleşmeliyiz. Bunun için iş taraftarlara ve bizlere düşüyoruz. Bu kişileri dışlamalıyız. Fişek atmanın, kaleciye saldırmanın sporla alakası yok. Biz Sayın Valimizle elimizden geleni yapacağız. Zaten ceza görmesi gerekenler görecek. Biz sakinlikle İzmir futbolunda bu tür şeyleri nasıl kaldırılır, hep birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

