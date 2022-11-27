Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.
Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
KALECİYE SALDIRAN HOLİGAN TUTUKLANDI
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı.
İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.
Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Derbiyi karıştıran fişeklerin stada sokulma anı kameralara yansıdı.