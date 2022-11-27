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    • Spor
    • 27.11.2022 20:01
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    • 27.11.2022 20:13
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    Son dakika: Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan saldırı sonrası Göztepe - Altay maçı iptal edildi

    Son dakika haberi... Göztepe - Altay maçında sahaya giren bir taraftar, elindeki korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Çıkan olaylar sebebiyle karşılaşma tatil edildi.

    Kaleciye saldırı sonrası maç iptal edildi

    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

    Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.




    Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.



    STAT TAHLİYE EDİLİYOR
    Statta yapılan anonsa göre, maçın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarların, ardından Altaylı taraftarların stattan ayrılacağı öğrenildi.



        KORİDORDA GERGİNLİK
        Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

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        Haberler Spor Son dakika: Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan saldırı sonrası Göztepe - Altay maçı iptal edildi
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