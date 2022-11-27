Son dakika: Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan saldırı sonrası Göztepe - Altay maçı iptal edildi

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.
STAT TAHLİYE EDİLİYOR
Statta yapılan anonsa göre, maçın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarların, ardından Altaylı taraftarların stattan ayrılacağı öğrenildi.