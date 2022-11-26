Yılmaz Vural eski öğrencisi Samet Akaydın'ı övdü: Beşiktaş için fırsat transferi olur

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Yılmaz Vural, Samet Akaydın ile ilgili TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.
"SAMET, ARTIK OLDU"
Vural, "Samet Akaydın'a böyle bir teklif varsa değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü belli bir yaşa geldi. 28 yaşında bir futbolcu. Büyük takımlar tarafından aranan bir oyuncu oldu. Samet Akaydın'ı birileri çıkıp, 'Ben yetiştirdim' demesin. Neden? Çünkü Samet kendi azmiyle, çabası ile yılmadan çalıştı. Belli bir olgunluk dönemine geldi. Şu anda kendisini kabul ettirebilmiş bir oyuncu konumunda" dedi.
"3 BÜYÜK TAKIMIN DA İHTİYACI VAR"
Adana Demirspor'un futbolcuya müsaade edeceğini düşündüğünü söyleyen Vural, "Bu oyuncu artık olmuş. Adana Demirspor adına ekonomik açıdan bir fırsat olabilir. 3 tane yerli oyuncu ile oynuyor kulüplerimiz. Samet gibi bir oyuncuya, Beşiktaş, Fenerbahçe ve hatta Galatasaray'ın da ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLUR"
Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un Adana Demirspor'da birlikte oynadığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Tayyip Talha, Karabük'teyken bizim oyuncumuzdu. Demirspor'da da birlikte çalıştık. Çok düzgün bir karakterdir. Uyumlu bir çocuktur. Tayyip Talha bazen pozisyon hataları yapıyor. Adamdan çok topa dikkat ediyor. Bunu aşması gerek. Tabi Beşiktaş eğer alırsa iki yerli oyuncuyu birlikte oynatacak. Bu bir fırsat olabilir. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlarlar. Uyum sorunu da yaşanmaz. Doğru bir transfer olur" açıklamasını yaptı.