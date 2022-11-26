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    • Spor
    • 26.11.2022 14:17
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    • 26.11.2022 14:21
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    Yılmaz Vural eski öğrencisi Samet Akaydın'ı övdü: Beşiktaş için fırsat transferi olur

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen takımlardan  Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'ta olduğu gibi yerli bir stoper transferi için yeniden karşı karşıya geldi. Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın, iki kulübün de gündemine geldi. Futbolcuyu çok yakından tanıyan, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Yılmaz Vural, Samet Akaydın ile ilgili takvim.comtr.'ye yaptığı açıklamada, "Beşiktaş eğer alırsa iki yerli oyuncuyu birlikte oynatacak. Bu bir fırsat olabilir." dedi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yılmaz Vural’dan Beşiktaş’a transfer tavsiyesi

    Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Yılmaz Vural, Samet Akaydın ile ilgili TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.

    "SAMET, ARTIK OLDU"
    Vural, "Samet Akaydın'a böyle bir teklif varsa değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü belli bir yaşa geldi. 28 yaşında bir futbolcu. Büyük takımlar tarafından aranan bir oyuncu oldu. Samet Akaydın'ı birileri çıkıp, 'Ben yetiştirdim' demesin. Neden? Çünkü Samet kendi azmiyle, çabası ile yılmadan çalıştı. Belli bir olgunluk dönemine geldi. Şu anda kendisini kabul ettirebilmiş bir oyuncu konumunda" dedi.

    "3 BÜYÜK TAKIMIN DA İHTİYACI VAR"
    Adana Demirspor'un futbolcuya müsaade edeceğini düşündüğünü söyleyen Vural, "Bu oyuncu artık olmuş. Adana Demirspor adına ekonomik açıdan bir fırsat olabilir. 3 tane yerli oyuncu ile oynuyor kulüplerimiz. Samet gibi bir oyuncuya, Beşiktaş, Fenerbahçe ve hatta Galatasaray'ın da ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

    "BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLUR"
    Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un Adana Demirspor'da birlikte oynadığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Tayyip Talha, Karabük'teyken bizim oyuncumuzdu. Demirspor'da da birlikte çalıştık. Çok düzgün bir karakterdir. Uyumlu bir çocuktur. Tayyip Talha bazen pozisyon hataları yapıyor. Adamdan çok topa dikkat ediyor. Bunu aşması gerek. Tabi Beşiktaş eğer alırsa iki yerli oyuncuyu birlikte oynatacak. Bu bir fırsat olabilir. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlarlar. Uyum sorunu da yaşanmaz. Doğru bir transfer olur" açıklamasını yaptı.

        "BİR STOPERDE OLMASI GEREKEN HER ŞEY SAMET'TE VAR"
        Büyük takımların hedefi Samet Akaydın'ı diğer oyunculardan ayıran özelliklerin ne olduğu sorusuna ise Vural, "Açıkçası bir stoperde olması gereken her şey var. Topla hücuma çıkabiliyor. Topu oyuna çok iyi sokuyor. Yan toplarda da çok iyi" diyerek sözlerini tamamladı.

        SÖZLEŞME DURUMU
        Samet Akaydın'ın Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre 2.5 milyon euro değer biçilen futbolcu, 1.90 boyunda.

        Trabzon doğumlu futbolcu, bu sezon Adana Demirspor'da 13 maçta 1147 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Samet Akaydın daha önce Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Sancaktepe ve Arsinspor takımlarında da görev almıştı.
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            Haberler Spor Yılmaz Vural eski öğrencisi Samet Akaydın'ı övdü: Beşiktaş için fırsat transferi olur
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