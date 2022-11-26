Yılmaz Vural eski öğrencisi Samet Akaydın'ı övdü: Beşiktaş için fırsat transferi olur

"BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLUR"

Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un Adana Demirspor'da birlikte oynadığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Tayyip Talha, Karabük'teyken bizim oyuncumuzdu. Demirspor'da da birlikte çalıştık. Çok düzgün bir karakterdir. Uyumlu bir çocuktur. Tayyip Talha bazen pozisyon hataları yapıyor. Adamdan çok topa dikkat ediyor. Bunu aşması gerek. Tabi Beşiktaş eğer alırsa iki yerli oyuncuyu birlikte oynatacak. Bu bir fırsat olabilir. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlarlar. Uyum sorunu da yaşanmaz. Doğru bir transfer olur" açıklamasını yaptı.