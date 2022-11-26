Çaykur Rizespor'un Hollandalı golcüsü Anthony van den Hurk Takvim'e konuştu: Weghorst şaşalı bir forvet değil

"KATAR'DA YARI FİNAL MUHTEŞEM OLUR"

Hollanda'nın 2022 Katar'daki hedefi için ise golcü oyuncu, "Çok zorlu bir turnuva. Dünyanın en iyi takımları orada. Gruptan çıkarız. Kupayı kazanırız demek gerçekçi olmaz. Yarı finale yükselmek de muhteşem olur" görüşünü paylaştı.

"WEGHORST ŞAŞALI BİR FORVET DEĞİL"

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst hakkında da konuşan Hurk, "Weghorst ile Hollanda'da liginde karşılıklı oynadık. Kendisini beğeniyorum. Şaşalı bir forvet değil ama çok çalışkan ve golü koklayan bir isim" dedi.