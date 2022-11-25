Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

"YURT DIŞINA TRANSFER OLACAK"

Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yapıp yapmadığı konusunda ise Atılmaz, "Bize, ailesini özlediğini ve hiç bu kadar uzak kalmadığını, bu sebeple de ayrılmak istediğini söyledi. Başakşehir ve Beşiktaş'tan bize bir teklif olmadı.