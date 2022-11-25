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Haberler Spor Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemine geldi. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun geleceği ile ilgili Sivasspor'dan TAKVİM'e çok özel bir açıklama geldi.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
25.11.2022 11:32 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:32
Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

Oyuncunun eşi, Sivas'ta kesinlikle yaşamak istemiyor. Saba, teknik direktör Rıza Çalımbay ile birebir yaptığı görüşmede, "Ailemi çok özledim. Onlarla görüşmeliyim" demiş ve 3-4 günlük izin istemişti.

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Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

"DEVRE ARASINA KADAR KALACAK, SONRA GİDECEK"
Sivasspor Sportif Direktörü Kerem Atılmaz konuyla ilgili olarak TAKVİM'e özel açıklama yaparken, "Devre arasına kadar bizimle birlikte kalacak. Sonrasında ayrılacak. 25 Kasım - 10 Aralık arasında kampımız var. Kendisi bize ayrılmak istediğini söyledi. Yurt dışından teklifler var" diye konuştu.

Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

"YURT DIŞINA TRANSFER OLACAK"
Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yapıp yapmadığı konusunda ise Atılmaz, "Bize, ailesini özlediğini ve hiç bu kadar uzak kalmadığını, bu sebeple de ayrılmak istediğini söyledi. Başakşehir ve Beşiktaş'tan bize bir teklif olmadı.

Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

Oyuncu ailesini özlemiş. Kararına saygı duyuyoruz. Bize yurt dışına gideceğini söyledi. Biz de oyuncunun yerine başka bir futbolcuyu transfer edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Dia Saba bu sezon Sivasspor'da 17 maçta 5 gol 5 asistlik performans sergiledi. Futbolcu 2021-22 sezonunda Al Nassr'da 29 maçta 13 gol 9 asist üretmişti.

Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama

İsrail doğumlu futbolcu daha önce Guangzhou, Hapoel Be'Er Sheva, Maccabi Netanya, Maccabi Petah gibi takımlarda forma giymişti.

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