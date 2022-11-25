Beşiktaş ve Başakşehir’in listesindeydi! Dia Saba hakkında Sivasspor’dan flaş açıklama
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemine geldi. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun geleceği ile ilgili Sivasspor'dan TAKVİM'e çok özel bir açıklama geldi.
25.11.2022 11:32 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:32
"DEVRE ARASINA KADAR KALACAK, SONRA GİDECEK"
Sivasspor Sportif Direktörü Kerem Atılmaz konuyla ilgili olarak TAKVİM'e özel açıklama yaparken, "Devre arasına kadar bizimle birlikte kalacak. Sonrasında ayrılacak. 25 Kasım - 10 Aralık arasında kampımız var. Kendisi bize ayrılmak istediğini söyledi. Yurt dışından teklifler var" diye konuştu.
"YURT DIŞINA TRANSFER OLACAK"
Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yapıp yapmadığı konusunda ise Atılmaz, "Bize, ailesini özlediğini ve hiç bu kadar uzak kalmadığını, bu sebeple de ayrılmak istediğini söyledi. Başakşehir ve Beşiktaş'tan bize bir teklif olmadı.