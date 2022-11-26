Şenol Güneş nasıl bir takım olmak istediklerini anlattı! Flaş Ronaldo, Talisca, Dele Alli ve Masuaku sözleri...





DELE İLE MASUAKU...

Gündemde kaleci transferinin olmadığını anlatan Şenol Güneş, sol bek pozisyonu için, "Arthur Masuaku çok yazılıyor. Güçlü dönerse, tecrübesi ve yeteneği var. Olmazsa başkasına bakacağız" ifadelerini kullandı. Güneş, Dele Alli için ise "O bana bir adım atarsa, ben de ona üç atacağım. Buradan gider mi, gitmez mi bilmiyorum. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok" diyerek yıldız oyuncuya mesaj gönderdi.

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