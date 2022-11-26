Şenol Güneş nasıl bir takım olmak istediklerini anlattı! Flaş Ronaldo, Talisca, Dele Alli ve Masuaku sözleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyerek gündeme yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Nasıl bir takım olmak istediklerini anlatan Güneş, "Rakibi kovalayan, kovalanan bir takım olmak istiyoruz. Nasıl futbol istiyorsun derseniz Brezilya gibi diyebilirim. Teknik, yaratıcı, hücum etmeyi bilen ama aynı zamanda rakibi baskıyla, presle boğabilen bir takım. Bunlar mümkün. Brezilya gibi mükemmel olmasak bile Brezilya gibi olmak adım attırır" açıklamasında bulundu.
RONALDO VE TALISCA SÖZLERİ
Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo ve eski öğrencisi Talisca için gelen sorulara, "Cristiano Ronaldo'yu alamayız, Talisca da bedava gelirse alırız" yanıtını veren deneyimli teknik adam, kamp döneminin kendileri adına önemli olduğuna da vurgu yaptı.
DELE İLE MASUAKU...
Gündemde kaleci transferinin olmadığını anlatan Şenol Güneş, sol bek pozisyonu için, "Arthur Masuaku çok yazılıyor. Güçlü dönerse, tecrübesi ve yeteneği var. Olmazsa başkasına bakacağız" ifadelerini kullandı. Güneş, Dele Alli için ise "O bana bir adım atarsa, ben de ona üç atacağım. Buradan gider mi, gitmez mi bilmiyorum. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok" diyerek yıldız oyuncuya mesaj gönderdi.