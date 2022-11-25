Dünya Sağlık Örgütü'nden deve gribi alarmı! FIFA 2022 Dünya Kupası'ndan yayılabilir! Peki deve gribi nedir? Nasıl önlem alınır?
FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da deve giribi (MERS) alarmı. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü. Peki deve girbi nedir? Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüse karşı nasıl önlem alınır? İşte detaylar...
FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35'ini öldürüyor.
Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi.
New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.
DİĞER ÜLKELERE YAYILABİLİR
DSÖ'den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü.
Bununla birlikte, İngiltere'den yaklaşık 5 bin taraftarının Katar'a gittiğini bildirildi. 2022 Dünya Kupası'nın final maçlarına kadar 1,2 milyon İngiliz taraftarın Katar'a gitmesi bekleniyor.