Fenerbahçe Katar’da da zirvede! Kanarya'nın yıldızları gole doymuyorlar

Dünya Kupası'nda oyuncusu en fazla gol atan takım Fenerbahçe, Paris Saint Germain ve Barcelona… Fenerbahçe, Barça ve PSG 3 golle ilk sırada yer alırken, Arsenal'li, Porto'lu Al Hilal'li ve Milan'lı yıldızlar 2'şer gol attı.

Barcelona'nın İspanyol yıldızlarından Torres (2) ve Gavi ilk maçlarını boş geçmeyen isimler oldu. PSG'de ise Arjantinli süper yıldız Messi, Fransızlar'ın harika çocuğu Mbappe ve İspanyol yıldız Soler Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol atmayı başardılar.