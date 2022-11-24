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    • 24.11.2022 12:25
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    • 24.11.2022 12:25
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    Fenerbahçe Katar’da da zirvede! Kanarya'nın yıldızları gole doymuyorlar

    Son dakika Fenerbahçe haberleri! Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 36 gol alan Fenerbahçe'nin forvetleri Enner Valencia ve Michy Batshuayi Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na da damga vuruyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Fenerbahçe Katar’da da zirvede!

    Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arası öncesinde oynadığı 13 maçta 36 gol attı. Hücum oyuncuları ligin ilk bölümünde adeta şov yaptı.

    Fenerbahçe'de Enner Valencia, Sarı-Lacivertliler'in skor yükünü çeken isimlerin başında geliyor. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de 12 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Valencia, Dünya Kupası serüvenine de mükemmel bir başlangıç yaptı.

    33 yaşındaki yıldız, Ekvador'un Katar ile oynadığı maçta takımının iki golünü atan isim oldu. Oynadığı futbolla Katar'da en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

        BATSHUAYI TAKIMININ GALİBİYET GOLÜNE İMZA ATTI
        Fenerbahçe'nin bir başka önemli golcüsü Michy Batshuayi de Dünya Kupası'na golle başlayan isimlerden oldu. Belçikalı yıldız, dün Kanada'yı 1-0 yendikleri maçta takımının galibiyet golüne imza attı.

        Dünya Kupası'nda oyuncusu en fazla gol atan takım Fenerbahçe, Paris Saint Germain ve Barcelona… Fenerbahçe, Barça ve PSG 3 golle ilk sırada yer alırken, Arsenal'li, Porto'lu Al Hilal'li ve Milan'lı yıldızlar 2'şer gol attı.

        Barcelona'nın İspanyol yıldızlarından Torres (2) ve Gavi ilk maçlarını boş geçmeyen isimler oldu. PSG'de ise Arjantinli süper yıldız Messi, Fransızlar'ın harika çocuğu Mbappe ve İspanyol yıldız Soler Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol atmayı başardılar.

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