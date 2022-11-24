Fenerbahçe Katar’da da zirvede! Kanarya'nın yıldızları gole doymuyorlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arası öncesinde oynadığı 13 maçta 36 gol attı. Hücum oyuncuları ligin ilk bölümünde adeta şov yaptı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia, Sarı-Lacivertliler'in skor yükünü çeken isimlerin başında geliyor. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de 12 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Valencia, Dünya Kupası serüvenine de mükemmel bir başlangıç yaptı.
33 yaşındaki yıldız, Ekvador'un Katar ile oynadığı maçta takımının iki golünü atan isim oldu. Oynadığı futbolla Katar'da en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.