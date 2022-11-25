Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.
UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.
Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.
GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI
Galatasaray, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.