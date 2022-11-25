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    • Spor
    • 25.11.2022 10:50
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    • 25.11.2022 11:35
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    Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

    AJANSLAR
    Fatih Terim’in acı günü

    Son dakika haberi...Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

    UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
    Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu.

    Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.

    Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti!

    Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

    GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI
    Galatasaray, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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        Haberler Spor Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti
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