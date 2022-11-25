Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu.