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    • Spor
    • 24.11.2022 12:04
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    • 24.11.2022 12:23
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    İstanbul trafiği değil pas trafiği! İspanya Kosta Rika’yı 'pas pasa' çevirdi

    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ile Arjantin ve Almanya ile Japonya maçlarında alınan sürpriz sonuçlarla futbolseverlere birbirinden güzel maçlar izletiliyor. Turnuvada gruplardaki ilk maçlar bugün oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Bugüne kadar oynanan maçlar arasındaki en farklı galibiyeti ise yaptığı pas trafiği ile Kosta Rika’yı 7-0 yenen İspanya oldu. Rakibine top yüzü göstermeyen İspanyolların baş döndürücü oyunu sosyal medyaya damga vurdu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İstanbul trafiği değil pas trafiği! Baş döndüren istatistik

    Dünya Kupası gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Bugün İsviçre-Kamerun, Brezilya-Sırbistan, Uruguay-Güney Kore ve Portekiz-Gana maçları oynanacak.

    BAŞ DÖNDÜREN OYUN
    Katar'daki Dünya Kupası'nda bugüne kadar en farklı galibiyeti İspanya elde etti. Boğalar, Kosta Rika'yı 7-0 yenerken rakibinin adeta başını döndürdü.

    Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Carlos Soler, Gavi ve Alvaro Morato'nun golleriyle farklı bir galibiyete imza attı.

    "İSTANBUL DEĞİL PAS TRAFİĞİ"
    İspanya, Kosta Rika karşısında 1045 isabetli pas yaptı. Sosyal medyadaki yorumlarda, "İstanbul trafiği değil pas trafiği" şeklinde yorumlar yapıldı. Topla oynama yüzdesine baktığımızda ise İspanya'nın 82'ye 18 üstünlüğü vardı.

    ŞUT ÇEKTİRMEDİLER
    Gavi, Busquets, Pedri ve Asensio'dan kurulu İspanya orta sahası Kosta Rika'ya adeta top göstermedi. Boğalar maçı 17 şutla tamamlarken bunlardan 8'i isabetliydi. Luis Enrique'nin öğrencileri 8 isabette 7 gol buldu. Kosta Rika ise maçı şut atamadan tamamladı. Kosta Rika, 90 dakika boyunca şutun yanı sıra korner istatistiğinde de sıfır çekti.

        LUİS ENRİQUE: KOSTA RİKA ZAYIF DİYECEKLER
        İspanya maçı 7-0 kazandıktan sonra İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'nin sözleri dikkat çekiciydi. Enrique, "Şimdi bazıları çıkıp Kosta Rika'nın çok zayıf bir rakip olduğunu söyleyecek..." dedi.

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