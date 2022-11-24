İstanbul trafiği değil pas trafiği! İspanya Kosta Rika’yı 'pas pasa' çevirdi

Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Carlos Soler, Gavi ve Alvaro Morato'nun golleriyle farklı bir galibiyete imza attı.

"İSTANBUL DEĞİL PAS TRAFİĞİ"

İspanya, Kosta Rika karşısında 1045 isabetli pas yaptı. Sosyal medyadaki yorumlarda, "İstanbul trafiği değil pas trafiği" şeklinde yorumlar yapıldı. Topla oynama yüzdesine baktığımızda ise İspanya'nın 82'ye 18 üstünlüğü vardı.