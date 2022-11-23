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    • Spor
    • 23.11.2022 22:03
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    • 23.11.2022 22:03
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    Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda! Belçika-Kanada | CANLI

    Beşiktaş'ın yıldızı Atiba'nın milli takımı Kanada, Belçika ile karşı karşıya geliyor. 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne alacak olan Kanada güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Belçika-Kanada | CANLI

    Uzun yıllar FIFA dünya sıralamasında birinci sırada yer alan ancak bir türlü altın jenarasyonuyla kupa kazanamayan Belçika, 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ile karşı karşıya geliyor.


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    Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ile Fenerbahçeli Michy Batshuayi yer alıyor. Kanada ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Sam Adekugbe bulunuyor.



    KANADA 36 YIL SONRA KUPADA
    Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.



    İLK 11'LER
    Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Eden Hazard, Batshuayi

    Kanada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Hoilett, Eustaquio, Atiba Hutchinson; Buchanan, David, Davies

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    Haberler Spor Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda! Belçika-Kanada | CANLI
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