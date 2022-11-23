Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda! Belçika-Kanada | CANLI





KANADA 36 YIL SONRA KUPADA

Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.