Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda! Belçika-Kanada | CANLI

Uzun yıllar FIFA dünya sıralamasında birinci sırada yer alan ancak bir türlü altın jenarasyonuyla kupa kazanamayan Belçika, 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ile karşı karşıya geliyor.
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Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ile Fenerbahçeli Michy Batshuayi yer alıyor. Kanada ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Sam Adekugbe bulunuyor.
KANADA 36 YIL SONRA KUPADA
Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.
İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Eden Hazard, Batshuayi
Kanada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Hoilett, Eustaquio, Atiba Hutchinson; Buchanan, David, Davies