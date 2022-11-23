Her iki takımda güzel bir başlangıç yapmak istiyor! İspanya-Kosta Rika |CANLI

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında İspanya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
İspanya - Kosta Rika maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İSPANYA-KOSTA RİKA İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo
Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras