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    • Spor
    • 23.11.2022 19:13
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    • 23.11.2022 19:13
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    Her iki takımda güzel bir başlangıç yapmak istiyor! İspanya-Kosta Rika |CANLI

    2022 Dünya Kupası'nda İspanya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Her iki takımda güzel bir başlangıç yaparak ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebiilirsiniz.

    İspanya-Kosta Rika | CANLI

    Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında İspanya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor.



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    Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.



    İspanya - Kosta Rika maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

    İSPANYA-KOSTA RİKA İLK 11'LER

    İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo

    Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras

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    Haberler Spor Her iki takımda güzel bir başlangıç yapmak istiyor! İspanya-Kosta Rika |CANLI
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