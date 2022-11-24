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    • 24.11.2022 12:10
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    • 24.11.2022 12:18
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    Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi transferde savaş çıkardı! PSG'nin planı belli oldu

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in bu sezonki en flaş transferlerinden olan Mauro Icardi, transferde savaş çıkardı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü için Avrupa devleri sıraya girerken, PSG'nin Icardi'yi takasta kullanmak istediği öğrenildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Icardi savaş çıkardı! İşte PSG’nin planı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ünlü golcüsüne İspanya ve İtalya'dan ilgi gösteren kulüpler olduğu gündeme geldi.

    PSG, ICARDI'Yİ TAKASTA KULLANMAK İSTİYOR
    İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter'in kapısını ısrarla çalan ünlü kulüpler arasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'in olduğu belirtildi. PSG, Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak ve hücum hattını böylece güçlendirmek istiyor.

    60 MİLYON EURO NAKİT + ICARDI
    İtalya'da bu sezon Inter forması ile 21 maçta 8 gol 5 asist üreten Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez'in transferi için PSG'nin planı belli oldu. Fransız ekibinin, Lautaro Martinez'in transferi için golcü ismi takasta kullanılabileceği öne sürüldü.

        BEKLENTİLERİ 100 MİLYON EURO
        Buna göre; PSG, 60 milyon euro nakit paraya ek olarak Icardi'yi de Inter'e vermeyi planlıyor. Inter'in ise Lautaro Martinez'in transferinden 100 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi hedeflediği ve henüz bir uzlaşma olmadığı ifade edildi.

        ATLETICO MADRID DE İSTİYOR
        Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi ile ilgili transfer iddiaları sadece bununla sınırlı değil. İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, öncelikle Romelu Lukaku'nun transferini istedi. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda olan ve sakatlık geçiren golcü futbolcunun alternatifinin ise Mauro Icardi olduğu gündeme geldi.

        'SIMEONE'NİN LİSTESİNDE'
        Çizme basınında yer alan haberde; Simeone'nin listesinde alternatif olarak Mauro Icardi'nin olduğu hatırlatıldı. Icardi bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 460 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun, üst düzey liglerde beklentilere yanıt verebilecek bir isim olduğu vurgulandı. Icardi'nin transferi için iki kulüp devrede. Ayrıca Avrupa'dan başka kulüplerin de takipte olduğu biliniyor.

            *Mauro Icardi'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            ICARDI'NİN MALİYETİ NE KADAR?
            2018 yılında market değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi'ye Transfermarkt verilerine göre şu anda 17.5 milyon euro değer biçiliyor. İtalya ve Arjantin vatandaşlığı bulunan golcü isim bu sezon 6 milyon 750 bin euro kazanacak. PSG, Icardi'ye 6 milyon euro ödeyecek. Galatasaray'ın ise 750 bin euro ödeme yapacağı borsaya bildirilmişti.

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            Haberler Spor Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi transferde savaş çıkardı! PSG'nin planı belli oldu
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