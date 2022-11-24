Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi transferde savaş çıkardı! PSG'nin planı belli oldu

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ICARDI'NİN MALİYETİ NE KADAR?

2018 yılında market değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi'ye Transfermarkt verilerine göre şu anda 17.5 milyon euro değer biçiliyor. İtalya ve Arjantin vatandaşlığı bulunan golcü isim bu sezon 6 milyon 750 bin euro kazanacak. PSG, Icardi'ye 6 milyon euro ödeyecek. Galatasaray'ın ise 750 bin euro ödeme yapacağı borsaya bildirilmişti.