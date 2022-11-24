Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi transferde savaş çıkardı! PSG'nin planı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ünlü golcüsüne İspanya ve İtalya'dan ilgi gösteren kulüpler olduğu gündeme geldi.
PSG, ICARDI'Yİ TAKASTA KULLANMAK İSTİYOR
İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter'in kapısını ısrarla çalan ünlü kulüpler arasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'in olduğu belirtildi. PSG, Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak ve hücum hattını böylece güçlendirmek istiyor.
60 MİLYON EURO NAKİT + ICARDI
İtalya'da bu sezon Inter forması ile 21 maçta 8 gol 5 asist üreten Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez'in transferi için PSG'nin planı belli oldu. Fransız ekibinin, Lautaro Martinez'in transferi için golcü ismi takasta kullanılabileceği öne sürüldü.