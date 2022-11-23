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    • Spor
    • 23.11.2022 16:11
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    • 23.11.2022 16:11
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    CANLI | Almanya - Japonya maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika Dünya Kupası haberleri | 2022 Dünya Kupası'nda heyecan Almanya-Japonya maçıyla sürüyor. Kupanın favorilerinden Almanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Almanya - Japonya

    2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. E Grubu'nda Almanya ile Japonya kozlarını paylaşıyor. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetiyor.

    ALMANYA - JAPONYA İLK 11'LER
    Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz
    Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda

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    Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

    Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

    İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

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