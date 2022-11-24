Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Dünya Kupası tarihine geçti

Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı yıldız oyuncu, Belçika maçında ilk 11'de yer alarak adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncusu 39 yaşında ilk 11'de görev alarak Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı 10. oyuncu oldu.
Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu Mısırlı El Hadary... El Hadary, 45 yaşındayken Dünya Kupası'nda forma giydi. Onu Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon takip ediyor. Kolombiyalı efsane eldiven 43 yaşında Dünya Kupası'nda boy gösterdi.
Kamerun Milli Takımı'nın unutulmaz oyuncularından Roger Milla ise 42 yaşında ülkesi adına mücadele etti... İngiliz futbolcular Jennigs 41, Shilton ise 40 yaşında Dünya Kupası'nda ter döken isimler oldu.