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    Galatasaray taraftarları Manchester United ile vedalaşan Cristiano Ronaldo için sosyal medyadan çağrı yaptı

    Sarı-Kırmızılılar, Cristiano Ronaldo için adeta çıldırdı! Sosyal medya yıkılırken, “Come to Galatasaray” yorumuna kayıtsız kalamayan Portekizli, bu mesajı beğendi.

    Ronaldo çılgınlığı

    Galatasaray taraftarları, Premier Lig ekibi Manchester United ile yolları olaylı bir şekilde ayrılan süper yıldız Cristiano Ronaldo için transfer çağrısında bulundu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli yıldızın takıma katılması için sosyal medyada yönetime mesajlar yollarken, "Come to Galatasaray", "Şimdi değilse ne zaman" ve "Bağış kampanyası başlatın para toplayalım" yorumlarında bulunuldu.



    GÖZLER ERDEN TİMUR'DA
    Transferden sorumlu yönetici Erden Timur daha önce, "Hayal bile edemeyeceğiniz yıldız isimlerle görüşüyoruz" demişti. Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda bulunan futbolcu ile herhangi bir temas kurmadı. Ancak taraftar Ronaldo için sürpriz bekliyor.



    İSMİ DEV KULÜPLER İLE ANILIYOR
    Ronaldo, taraftarların binlerce kez attığı "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajlarına kayıtsız kalamadı. Dünya yıldızı, Instagram'dan gelen yorumların birini beğendi. CR7, Avrupa'da birçok takımın listesinde. Napoli, Chelsea, PSG gibi takımlarla anılan Ronaldo'nun transferinde en ciddi adayın ise Newcastle United olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminden ise henüz bir hamle gelmedi.

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    Haberler Spor Galatasaray taraftarları Manchester United ile vedalaşan Cristiano Ronaldo için sosyal medyadan çağrı yaptı
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