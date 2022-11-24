Galatasaray taraftarları Manchester United ile vedalaşan Cristiano Ronaldo için sosyal medyadan çağrı yaptı





İSMİ DEV KULÜPLER İLE ANILIYOR

Ronaldo, taraftarların binlerce kez attığı "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajlarına kayıtsız kalamadı. Dünya yıldızı, Instagram'dan gelen yorumların birini beğendi. CR7, Avrupa'da birçok takımın listesinde. Napoli, Chelsea, PSG gibi takımlarla anılan Ronaldo'nun transferinde en ciddi adayın ise Newcastle United olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminden ise henüz bir hamle gelmedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN