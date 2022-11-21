Abdullah Avcı, Trabzonspor camiasına umut dolu mesajlar verdi: Çok daha iyisini yapacağız





Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun erken olarak nitelendirilebilecek ikinci yarısına damga vurmak istediklerini belirterek, "Gerekli özeleştirilerimizi yaptık. Hazırlıklarımızı, planlarımızı ve projelerimizi sahaya yansıtacağız. Bu aradan sonra çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz ve çok da iyi bir takımız. Geçen sene şampiyonluğa ulaştık ancak bu sezon çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde çok daha farklı şeyler yapabileceğiz" ifadesini kullandı.