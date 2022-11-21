Abdullah Avcı, Trabzonspor camiasına umut dolu mesajlar verdi: Çok daha iyisini yapacağız

Dünya Kupası arasına istediği yerde giremeyen Trabzonspor'da takıma verilen 8 günlük izin bugün sona eriyor. Bordo-Mavililer saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ara dönemdeki hazırlıklarına başlayacak.
DAMGA VURACAKLAR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılacak olan ve 7 gün boyunca Trabzon'da yapılacak olan çalışmalarda milli takım kamplarına giden oyuncuların dışındaki tüm futbolcular katılacak. Trabzonspor, Dünya Kupası sonrası yeni bir başlangıç yapmak ve aynı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Süper Lig'e damgasını vurmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun erken olarak nitelendirilebilecek ikinci yarısına damga vurmak istediklerini belirterek, "Gerekli özeleştirilerimizi yaptık. Hazırlıklarımızı, planlarımızı ve projelerimizi sahaya yansıtacağız. Bu aradan sonra çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz ve çok da iyi bir takımız. Geçen sene şampiyonluğa ulaştık ancak bu sezon çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde çok daha farklı şeyler yapabileceğiz" ifadesini kullandı.