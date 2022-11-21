2022 Dünya Kupası dün yapılan açılış töreni ve ardından oynanan Katar-Ekvador maçı ile start aldı. Açılış töreni ve gösterileri 60 bin seyirci kapasiteli Al Khor Al- Bayt Stadyumu'nda yapıldı. ABD'li aktör Morgan Freeman'nın konuşma yaptığı açılış töreninde BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler performans sergilerken gösterilerle adeta nefes kestiler. Dünya Kupası'nın eski yıldızları da açılış töreninde yer aldılar. Bunun yanında birçok ünlü sinema sanatçısı da stadyumdaki yerlerini aldılar ve Katarlı folklorcular yerel oyunlarını sergilediler.
VE BEKLENEN AN
Sonrasında 2022 Dünya Kupası'nın maskotu stadyumda uçuruldu. Açılış töreninin tamamlanmasının ardından Katar ve Ekvadorlu futbolcular ısınmak için sahaya çıktılar.