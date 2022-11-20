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    A Milli Futbol Takımı, İskoçya’dan sonra Çekya’yı da yıktı

    Ay-Yıldızlılar, 31’de Enes Ünal ile perdeyi açtı. 56’da Cerny’nin şutunda kaleci Doğan hata yapınca 1-1 oldu . 70’te Hakan Çalhanoğlu golünü attı. Cengiz 2 asistle yıldızlaştı.

    Bizim çocuklar ziyafet ’çek’ti

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, çıktığı ikinci hazırlık maçını da kazanmayı başardı. 4 gün önce Diyarbakır'da İskoçya'yı mağlup eden Ay-Yıldızlılar bu kez Gaziantep'te Çekya'yı konuk etti. 31. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasında Enes Ünal ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yaptı: 1-0.



    KAPTAN NEFİS BİR ŞUT ÇIKARDI
    56'da Cerny'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Doğan Alemdar'ın hatasıyla filelere gitti: 1-1. 70'te Cengiz'in pasında kaptan Hakan ceza sahası sağından topu ağlara yolladı: 2-1.

    İSİM İLK KEZ 'A MİLLİ' OLDU
    Türkiye'de genç futbolcular Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın ve Onur Bulut, bu maçla A Milli formayı ilk kez terletti. Arda, A Milli olan giyen en genç 5. futbolcu oldu.

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