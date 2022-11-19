Cüneyt Çakır'dan tarihi jübile: Milli maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.
Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.
TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR
Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.
Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.
CÜNEYT ÇAKIR'IN KARİYERİ
Cüneyt Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana dünyanın en önemli müsabakalarında maç yönetti.
İşte Çakır'ın kariyerinden kesitler:
Dünya Kupası:
- 2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final
- 2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem