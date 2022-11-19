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    • Spor
    • 19.11.2022 20:59
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    • 19.11.2022 21:15
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    Cüneyt Çakır'dan tarihi jübile: Milli maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı

    Hakem Cüneyt Çakır Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı. 28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum'a devretti.

    Cüneyt Çakır’dan jübile

    FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

    Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

    TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR
    Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.

    Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

    CÜNEYT ÇAKIR'IN KARİYERİ
    Cüneyt Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana dünyanın en önemli müsabakalarında maç yönetti.

    İşte Çakır'ın kariyerinden kesitler:

    Dünya Kupası:
    - 2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final
    - 2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

        Avrupa Şampiyonası:
        - EURO 2020 3 maç
        - EURO 2016 3 maç
        - EURO 2012 2 maç ve Yarı Final Finalin Dördüncü Hakemi

        Olimpiyat Oyunları:
        - Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra olimpiyatlarda görev alan ilk Türk hakemi

        Şampiyonlar Ligi:
        - UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final
        - UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final
        - UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final
        - UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 Yarı Final
        - Şampiyonlar Ligi Finali 2015 Final yöneten ilk Türk hakem
        - UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final
        - UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

        Avrupa Ligi:
        - UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final
        - UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

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