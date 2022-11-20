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    • Spor
    • 20.11.2022 09:36
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    • 20.11.2022 09:36
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    Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu?

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası müsabakaları için geri sayım sona erdi. İlk Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Peki, Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Dünya Kupası maçları için geri sayım sona erdi. 2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

    2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

    2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

    2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu?

    FIFA, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı.

    'Tukoh Taka' isimli şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendiriyor.

        2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

        1. HAFTA

        20 KASIM PAZAR

        19.00: Katar - Ekvador

        21 KASIM PAZARTESİ

        16.00: İngiltere - İran

        19.00: Senegal - Hollanda

        22.00: ABD - Galler

        22 KASIM SALI

        13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

        16.00: Danimarka - Tunus

        19.00: Meksika - Polonya

        22.00: Fransa - Avustralya

        23 KASIM ÇARŞAMBA

        13.00: Fas - Hırvatistan

        16.00: Almanya - Japonya

        19.00: İspanya - Kosta Rika

        22.00: Belçika - Kanada

        24 KASIM PERŞEMBE

        13.00: İsviçre - Kamerun

        16.00: Uruguay - Güney Kore

        19.00: Portekiz - Gana

        22.00: Brezilya - Sırbistan

        2. HAFTA

        25 KASIM CUMA

        13.00: Galler - İran

        16.00: Katar - Senegal

        19.00: Hollanda - Ekvador

        22.00: İngiltere - ABD

        26 KASIM CUMARTESİ

        13.00: Tunus - Avustralya

        16.00: Polonya - Suudi Arabistan

        19.00: Fransa - Danimarka

        22.00: Arjantin - Meksika

        27 KASIM PAZAR

        13.00: Japonya - Kosta Rika

        16.00: Belçika - Fas

        19.00: Hırvatistan - Kanada

        22.00: İspanya - Almanya

        28 KASIM PAZARTESİ

        13.00: Kamerun - Sırbistan

        16.00: Güney Kore - Gana

        19.00: Brezilya - İsviçre

        22.00: Portekiz - Uruguay

        3. HAFTA

        29 KASIM SALI

        18.00: Hollanda - Katar

        18.00: Ekvador - Senegal

        22.00: Galler - İngiltere

        22.00: İran - ABD

        30 KASIM ÇARŞAMBA

        18.00: Tunus - Fransa

        18.00: Avustralya - Danimarka

        22.00: Polonya - Arjantin

        22.00: Suudi Arabistan - Meksika

        1 ARALIK PERŞEMBE

        18.00: Hırvatistan - Belçika

        18.00: Kanada - Fas

        22.00: Japonya - İspanya

        22.00: Kosta Rika - Almanya

        2 ARALIK CUMA

        18.00: Güney Kore - Portekiz

        18.00: Gana - Uruguay

        22.00: Kamerun - Brezilya

        22.00: Sırbistan - İsviçre

        2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

        A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

        B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

        C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

        D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

        E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

        F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

        G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

        H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
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        Haberler Spor Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu?
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