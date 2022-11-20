Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu?

Dünya Kupası maçları için geri sayım sona erdi. 2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu? İşte merak edilenler!