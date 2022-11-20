Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu?

Dünya Kupası maçları için geri sayım sona erdi. 2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Dünya Kupası KATAR-Ekvador maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Türkiye var mı? 2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu? İşte merak edilenler!
2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
2022 Dünya Kupası şarkısı belli oldu mu?
FIFA, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı.
'Tukoh Taka' isimli şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendiriyor.