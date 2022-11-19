A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam Çekya'yı ağırlıyor. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeliyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE - ÇEKYA 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil
Karşılaşmanın hakemi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum... Mücadelenin yardımcı hakemlikleri ise David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakem de Halil Umut Meler.
612. MÜSABAKA!
Çekya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 612. müsabakaya çıkmış oldu.
Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'i özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 261'i deplasmanda, 267'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 611 karşılaşmanın 528'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.