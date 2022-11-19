



ALMAN TEKNİK ADAM STEFAN KUNTZ İLE 14. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçını Çekya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.