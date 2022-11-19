Gomis ve Pjanic'in katıldığı geceye Benzema damgası

YETİM ÇOCUKLAR DESTEKLENDİ

Öte yandan etkinliğin sonunda Faslı şarkıcı Saad Al-Majrad şarkı söyledi, konser verdi. Bunların yanı sıra birçok futbolcunun imzası bulunan ve 10 bin dolara satılan topla, dünya serbest stil futbol şampiyonu olan Sian Garnier'in yer aldığı bir gösteri düzenlendi.

Ayrıca futbolcular bir de futbol maçı yaptı. Söz konusu sosyal girişim; eğitim kurumları, spor merkezleri ve eğitim tesisleri kurarak Senegal'daki yetim çocukları desteklemeyi amaçlıyor.