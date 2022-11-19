Gomis ve Pjanic'in katıldığı geceye Benzema damgası

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve transferde Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anılan Bafetimbi Gomis, dikkati çeken bir sosyal yardım organizasyonuda boy gösterdi.
TANIDIK SİMALAR GÖZE ÇARPTI
Dubai, dünyanın dört bir yanındaki yetim çocukları desteklemek için bir müzayede düzenlerken, Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Gomis de yıldız isimlerin arasında yer aldı. Organizasyonda, Beşiktaş'ın eski futbolcularından Miralem Pjanic de dahil olmak üzere birçok ünlü sima göze çarptı.
KİŞİSEL EŞYALARI SATILDI
Ligue 1 ekibi Montpellier'de forma giyen Mamadou Sakho'nun başkanlık ettiği Amsak Uluslararası Vakfı tarafından Dubai Spor Konseyi ve Noor Dubai Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yıldız oyuncuların kişisel bazı eşyaları ve formalarından oluşan bir koleksiyon açık artırmaya çıkarıldı.
SAMUEL ETO'O DA ORADAYDI
Dubai'de özel bir otelde düzenlenen müzayedeye, Dubai Spor Konseyi Genel Sekreteri Saeed Hareb; Dubai Spor Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Nasser Aman Al Rahma; Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ve sosyal yardım projelerindeki etkinliğiyle bilinen futbolcu Mamadou Sakho katıldı.
PJANIC VE GOMIS AYNI ORGANİZASYONDA
Bu organizasyonda Fransız futbol yıldızı Blaise Matuidi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bir dizi seçkin futbol yıldızı boy gösterdi. Bacary Sagna, Miralem Pjanic, Bafetimbi Gomis ve Patrice Evra da organizasyonda hazır bulundu.