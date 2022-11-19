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    • Spor
    • 19.11.2022 18:40
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    • 19.11.2022 18:40
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    Gomis ve Pjanic'in katıldığı geceye Benzema damgası

    Dubai'de yetim çocukları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen organizsyonda; Galatasaray'ın golcüsü Gomis ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Miralem Pjanic de dahil olmak üzere birçok ünlü sima göze çarptı. Futbolcuların kişisel eşyalarının satışı çıkarıldığı etkinlikte, Fransız golcü Karim Benzema'nın imzasını taşıyan forması 35 bin dolara satıldı.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Dubai’de Benzema’nın gecesi

    Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve transferde Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anılan Bafetimbi Gomis, dikkati çeken bir sosyal yardım organizasyonuda boy gösterdi.

    TANIDIK SİMALAR GÖZE ÇARPTI
    Dubai, dünyanın dört bir yanındaki yetim çocukları desteklemek için bir müzayede düzenlerken, Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Gomis de yıldız isimlerin arasında yer aldı. Organizasyonda, Beşiktaş'ın eski futbolcularından Miralem Pjanic de dahil olmak üzere birçok ünlü sima göze çarptı.

    KİŞİSEL EŞYALARI SATILDI
    Ligue 1 ekibi Montpellier'de forma giyen Mamadou Sakho'nun başkanlık ettiği Amsak Uluslararası Vakfı tarafından Dubai Spor Konseyi ve Noor Dubai Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yıldız oyuncuların kişisel bazı eşyaları ve formalarından oluşan bir koleksiyon açık artırmaya çıkarıldı.

    SAMUEL ETO'O DA ORADAYDI
    Dubai'de özel bir otelde düzenlenen müzayedeye, Dubai Spor Konseyi Genel Sekreteri Saeed Hareb; Dubai Spor Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Nasser Aman Al Rahma; Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ve sosyal yardım projelerindeki etkinliğiyle bilinen futbolcu Mamadou Sakho katıldı.

    PJANIC VE GOMIS AYNI ORGANİZASYONDA
    Bu organizasyonda Fransız futbol yıldızı Blaise Matuidi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bir dizi seçkin futbol yıldızı boy gösterdi. Bacary Sagna, Miralem Pjanic, Bafetimbi Gomis ve Patrice Evra da organizasyonda hazır bulundu.

        BENZEMA FORMASI 35 BİN DOLAR SATILDI
        Bu yıl Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanan Fransız golcü Karim Benzema'nın forması da açık artırmada yer alırken, golcü oyuncunun imzasını taşıyan forma 35 bin dolara satıldı. Fransız eski golcü ve şimdilerde antrenörlük yapan Thierry Henry'nin bir dönem terlettiği Arsenal forması 23 bin dolara alıcı buldu.

        MESSI'NİN FORMASINA İLGİ DÜŞÜKTÜ
        Kylian Mbappe'nin PSG forması 22 bin dolar, Leo Messi'nin yine PSG'deki forması da 17 bin dolara satıldı. Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG forması 12 bin dolara giderken, Cezayirli Riyad Mahrez'in Manchester City forması 7 bin dolar, Senegalli Sadio Mane'nin ayakkabısı ve tişörtü 6 bin 500 dolara alıcı buldu.

        YETİM ÇOCUKLAR DESTEKLENDİ
        Öte yandan etkinliğin sonunda Faslı şarkıcı Saad Al-Majrad şarkı söyledi, konser verdi. Bunların yanı sıra birçok futbolcunun imzası bulunan ve 10 bin dolara satılan topla, dünya serbest stil futbol şampiyonu olan Sian Garnier'in yer aldığı bir gösteri düzenlendi.

        Ayrıca futbolcular bir de futbol maçı yaptı. Söz konusu sosyal girişim; eğitim kurumları, spor merkezleri ve eğitim tesisleri kurarak Senegal'daki yetim çocukları desteklemeyi amaçlıyor.
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