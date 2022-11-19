Fenerbahçeli Enner Valencia'dan büyük jest! Rüdiger'i örnek aldı...





NE KADAR KAZANABİLİR?

FIFA'nın verilerine göre; Dünya Kupası'nda şampiyon olan takım 42 milyon dolar kazanacak. Turnuvayı ikinci bitiren takım 30 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan 27 milyon dolar ve dördüncü olan takım da 25 milyon dolar gelir elde edecek. Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda ne kadar gelir elde edeceği ise henüz bilinmiyor. Ama ne olursa olsun kazanacağı gelir, birilerinin hayatına dokunacak ve ihtiyaç sahiplerine gidecek.

VALENCIA'YA ÖVGÜ

Bu arada gazeteci Edward Aguilar, Enner Valencia ile ilgili yaptığı analizde ise "Enner, Ekvador tarihinde önemli bir figür ve en golcü oyuncu. Kaptanın uluslararası tecrübesi var. Şu anda Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin bir parçası. Premier Lig'de de üst düzeyde oynadı. Buna rağmen, Valencia'ya yönelik eleştiriler bitmiyor. Ekvadorlu bazı taraftarlar, onu attığından daha fazla gol kaçıran etkisiz bir forvet olmakla suçluyor" ifadesini kullandı.