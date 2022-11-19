Fenerbahçeli Enner Valencia'dan büyük jest! Rüdiger'i örnek aldı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile ilgili dikkati çeken bir analiz yayınlandı.
Ekvardorlu futbolcularla ilgili yaptığı analizlerle bilinen gazeteci Edward Aguilar, Valencia'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kazanacağı ödülleri, Ekvador'un kuzey batısında yer alan bir il olan Esmeraldas'a bağışlayacağını ve bunun çok önemli bir jest olduğunu dile getirdi.
DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR
Attığı gollerle gündemden düşmeyen ve dünya yıldızlarıyla bu alanda yarışan 33 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı bu jestin bir benzerini dünyaca ünlü Alman futbolcu Antonio Rüdiger de yapma kararı almıştı. İspanyol basını, Rüdiger'in Dünya Kupası'nda elde edeceği gelirleri, annesinin memleketi olan Sierra Leone'deki on bir çocuğun ameliyatı için bağışlayağını duyurdu. Enner Valencia'nın yapmayı planladığı jesti de Avrupa'da dikkatlerden kaçmadı.
NE KADAR KAZANABİLİR?
FIFA'nın verilerine göre; Dünya Kupası'nda şampiyon olan takım 42 milyon dolar kazanacak. Turnuvayı ikinci bitiren takım 30 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan 27 milyon dolar ve dördüncü olan takım da 25 milyon dolar gelir elde edecek. Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda ne kadar gelir elde edeceği ise henüz bilinmiyor. Ama ne olursa olsun kazanacağı gelir, birilerinin hayatına dokunacak ve ihtiyaç sahiplerine gidecek.
VALENCIA'YA ÖVGÜ
Bu arada gazeteci Edward Aguilar, Enner Valencia ile ilgili yaptığı analizde ise "Enner, Ekvador tarihinde önemli bir figür ve en golcü oyuncu. Kaptanın uluslararası tecrübesi var. Şu anda Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin bir parçası. Premier Lig'de de üst düzeyde oynadı. Buna rağmen, Valencia'ya yönelik eleştiriler bitmiyor. Ekvadorlu bazı taraftarlar, onu attığından daha fazla gol kaçıran etkisiz bir forvet olmakla suçluyor" ifadesini kullandı.