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    • Spor
    • 19.11.2022 19:04
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    • 19.11.2022 19:15
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    Fenerbahçeli Enner Valencia'dan büyük jest! Rüdiger'i örnek aldı...

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kazanacağı ödülleri, Ekvador'un kuzey batısındaki Esmeraldas'a bağışlayacak. Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı bu jestin bir benzerini dünyaca ünlü Alman futbolcu Antonio Rüdiger de yapma kararı almıştı. Detaylar takvim.com.tr'nin haberinde...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Enner Valencia’dan büyük jest!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile ilgili dikkati çeken bir analiz yayınlandı.

    Ekvardorlu futbolcularla ilgili yaptığı analizlerle bilinen gazeteci Edward Aguilar, Valencia'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kazanacağı ödülleri, Ekvador'un kuzey batısında yer alan bir il olan Esmeraldas'a bağışlayacağını ve bunun çok önemli bir jest olduğunu dile getirdi.



    DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR
    Attığı gollerle gündemden düşmeyen ve dünya yıldızlarıyla bu alanda yarışan 33 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı bu jestin bir benzerini dünyaca ünlü Alman futbolcu Antonio Rüdiger de yapma kararı almıştı. İspanyol basını, Rüdiger'in Dünya Kupası'nda elde edeceği gelirleri, annesinin memleketi olan Sierra Leone'deki on bir çocuğun ameliyatı için bağışlayağını duyurdu. Enner Valencia'nın yapmayı planladığı jesti de Avrupa'da dikkatlerden kaçmadı.



    NE KADAR KAZANABİLİR?
    FIFA'nın verilerine göre; Dünya Kupası'nda şampiyon olan takım 42 milyon dolar kazanacak. Turnuvayı ikinci bitiren takım 30 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan 27 milyon dolar ve dördüncü olan takım da 25 milyon dolar gelir elde edecek. Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda ne kadar gelir elde edeceği ise henüz bilinmiyor. Ama ne olursa olsun kazanacağı gelir, birilerinin hayatına dokunacak ve ihtiyaç sahiplerine gidecek.

    VALENCIA'YA ÖVGÜ
    Bu arada gazeteci Edward Aguilar, Enner Valencia ile ilgili yaptığı analizde ise "Enner, Ekvador tarihinde önemli bir figür ve en golcü oyuncu. Kaptanın uluslararası tecrübesi var. Şu anda Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin bir parçası. Premier Lig'de de üst düzeyde oynadı. Buna rağmen, Valencia'ya yönelik eleştiriler bitmiyor. Ekvadorlu bazı taraftarlar, onu attığından daha fazla gol kaçıran etkisiz bir forvet olmakla suçluyor" ifadesini kullandı.



        KONSANTRASYON MESAJI
        Enner Valencia, Katar'da başarılı bir performans sergilemek istiyor. Turnuvanın açılış karşılaşmasında Katar ile oynayacakları maç için konuşan 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız. Eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız" dedi.

        "KENDİNE GÜVENEN BİR TAKIM OLUŞTURUYORUZ"
        "Katar çok teknik ve en büyük gücü topa sahip olmak" diyen Enner Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'ndaki takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Daha çok kendine güvenen bir takım oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.



        FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
        Bu sezon Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 22 maçta 1327 dakika süre alan Enner Valencia, 15 gol 4 asist üretti.

        Hatırlanacağı üzere Enner Valencia daha önce Premier Lig'de Everton, West Ham United gibi takımlarda da oynamıştı. Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.



        Dünya Kupası'nda birçok menajerin yakından takip edeceği Enner Valencia ile Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşme uzatacağı yakın zamanda gündeme gelmişti.
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