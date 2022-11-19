Katar'da stadyumda yürekleri titreten Kur'an tilaveti: Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldular

Geleneksel Arap kıyafetleri içindeki çocukların bir stadyumda Kuran ayetleri okuduğu bir video, yarın başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nın Katar'daki açılış töreni olduğu iddiasıyla viral oldu.

STADYUM AÇILIŞINDA KUR-AN KERİM OKUNDU

Dünya Kupası açılışı zannedilen videonun, 23 Ekim 2021 tarihli bir Instagram gönderisinede Katar'daki Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışı için paylaşıldığı ortaya çıktı.

GHAFİYA'YA BENZER ŞEKİLDE TASARLANDI

40.000 kapasiteli Al Thumama Stadyumu, yerel Amir Kupası Finali öncesinde açıldıktan sonra Katar'daki 2022 Dünya Kupası için turnuvaya hazır altıncı stadyum oldu.