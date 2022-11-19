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    • Spor
    • 19.11.2022 15:16
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    • 19.11.2022 16:05
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    Katar'da stadyumda yürekleri titreten Kur'an tilaveti: Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldular

    Dünya Kupası heyecanı yarın oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Turnuvanın ev sahipliğini yürüten Katar'dan gelen görüntü sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Geleneksel Arap kıyafetleri içerisindeki çocukların stadyumda yaptıkları Kuran tilaveti, dünya Kupası açılış töreninde görüntüler olarak geniş kitlelerce paylaşıldı. Kısa sürede viral olan videonun 23 Ekim 2021 tarihde Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışı için paylaşıldığı ortaya çıkarken, görüntüler sadece Müslüman değil aynı zaman gayrimüslim sosyal medya kullanıcılarının da büyük takdirini topladı.

    Stadyumda yürekleri titreten Kur’an tilaveti

    Yarın açılışı yapılacak olan 2022 Dünya Kupası öncesinde sosyal medyada turnuvanın açılış töreni zannedilerek paylaşılan Kur'an-ı Kerim tilaveti beğeni topladı.

    AÇILIŞ TÖRENİ VİDEOSU OLARAK PAYLAŞILDI
    FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Müslüman ülke olan Katar'ın geçtiğimiz yıl Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışında yaptırdığı Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Geleneksel Arap kıyafetleri içindeki çocukların bir stadyumda Kuran ayetleri okuduğu bir video, yarın başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nın Katar'daki açılış töreni olduğu iddiasıyla viral oldu.

    STADYUM AÇILIŞINDA KUR-AN KERİM OKUNDU
    Dünya Kupası açılışı zannedilen videonun, 23 Ekim 2021 tarihli bir Instagram gönderisinede Katar'daki Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışı için paylaşıldığı ortaya çıktı.

    GHAFİYA'YA BENZER ŞEKİLDE TASARLANDI
    40.000 kapasiteli Al Thumama Stadyumu, yerel Amir Kupası Finali öncesinde açıldıktan sonra Katar'daki 2022 Dünya Kupası için turnuvaya hazır altıncı stadyum oldu.

    Arap dünyasında erkekler ve erkek çocukları tarafından giyilen 'ghafiya'ya benzetilerek tasarlanan stadyum, 22 Ekim 2021'de Al Sadd ile Al Rayyan arasında düzenlenen Amir Kupası finalinden önce açıldı.

    MÜSLÜMAN OLMAYANLAR DA ÇOK BEĞENDİ
    Dünya Kupası açılış töreni zennedilerek paylaşılan Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni toplarken paylaşım saniyeler içinde binlerce beğeni alarak tekrar tekrar paylaşıldı.

    Sosyal medyada, Müslüman olmayan kullanıcıların da Kur'an-ı Kerim tilavetini beğenen söylemlerde bulunması dikkat çekti.

        Ayrıca Doha News tarafından paylaşıan 24 Ekim 2021 tarihli tweet: "Katar, Dünya Kupası Al Thumama stadyumunun açılışında İslam Kültürünü böyle birleştirdi. Çocukların Kuran'dan 'rahmet' ile ilgili ayetler okuduğu görüldü."

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