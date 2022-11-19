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    • Spor
    • 19.11.2022 21:48
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    • 19.11.2022 21:56
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    TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇ SONUCU: 2 - 1 || TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇ ÖZETİ

    A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti. İşte Türkiye ÇEk Cumhuriyeti maçı canlı yayını ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE - TRT SPOR 📺

    Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı için nefesler tutuldu. Euro 2024 eleme öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli takım ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

    TÜRKİYE – ÇEKYA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

    31' Enes Ünal

    56'Cerny

    70'Hakan Çalhanoğlu

    İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

    9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

    14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.

    GOL 31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

    34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.

    35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

    TÜRKİYE - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYET MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye ile Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

    TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

    Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik

    Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

    TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        GAZİANTEP 21 YIL SONRA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak.Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.

        HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'A VEDA EDİLECEK

        Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek.Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.

        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 612. MAÇINA ÇEKYA KARŞISINDA ÇIKACAK

        Çekya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 612. müsabakaya çıkacak.

        Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'i özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

        Milli takım, 261'i deplasmanda, 267'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.

            Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 611 karşılaşmanın 528'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

            Milliler, 611 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

            Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

            STEFAN KUNTZ İLE 14. MAÇ

            Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçını Çekya karşısında oynayacak. NMilli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.

            ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

            Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

                TÜRKİYE, SON 2 MAÇTA ÇEKYA'YI 2-0'LIK SKORLARLA MAĞLUP ETTİ.

                Ay-yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.
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                Çekya’yı rahat geçtik
                Haberler Spor TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇ SONUCU: 2 - 1 || TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇ ÖZETİ
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