Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı için nefesler tutuldu. Euro 2024 eleme öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli takım ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE – ÇEKYA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?
31' Enes Ünal
56'Cerny
70'Hakan Çalhanoğlu
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.
GOL 31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.
35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
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TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYET MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.