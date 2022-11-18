Gaziantep’te Milli Takım coşkusu! Baklava, davul ve zurnayla karşılandılar

İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda moraller üst düzeyde... Çekya maçı için Gaziantep'e gelen Ay- Yıldızlılar coşkuyla karşılandı. Gaziantep'teki futbolseverler, baklava ve geleneksel müzik aletleriyle Milliler'e moral verdi. Taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan milli takım kafilesine baklava ikram edildi. Ayrıca davul-zurna eşliğinde otobüse binen futbolcular ve teknik heyet konaklamak üzere otele geçti. Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Diyarbakır'dan sonra Gaziantep'te de coşkuyla karşılandıklarını belirterek, "Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Moralimizi her zaman yukarıda tutuyorlar. Çekya maçını da kazanarak onlara hediye vereceğiz" dedi.
BİZDEN ÜMİDİNİZİ KESMEYİN!
Türk Milli Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Kötü geçen dönemden sonra hocamıza ve Hamit abiye olan tepkileri gördüm. Sakattım ama takımla telefondan iletişim kurdum. Eleştiri kabul ediyoruz ama bazen biraz fazla geliyor. Bizden ümidinizi kesmeyin. Hedefimiz Euro 2024'e katılmak. Almanya zaten Türkiye gibi. Bütün gurbetçiler bizi bekliyor" dedi. Çalhanoğlu, "Ben asla Jorge Jesus'a eleştiri yapmam. Haddime değil başarıları belli. Almanya'da hep gençler oynar. Ben Arda Güler'in daha fazla süre almasını istiyorum" diye konuştu.
İRFAN CAN VE ORKUN KAMPTAN AYRILDI
TFF, Çekya maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün, A Milli Takım kampından ayrıldığını duyurdu. TFF, İskoçya ve Çekya maçı kadrolarına çağrılmasına rağmen Atalanta'nın isteği üzerine Merih Demiral'ın kadroya katılmayacağını duyurmuştu. Bilindiği gibi Emre Mor ile Ferdi Kadıoğlu da kampta sakatlık yaşadı.
UMARIM G.SARAY'I MUTLU EDEBİLİRİM
Aslan'ın stoperi Nelsson, ilk kez Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşıyor. GS TV'ye konuşan Nelsson, "Umarım Galatasaray'ı ve taraftarlarımızı da mutlu edebilirim. Bizi destekledikleri zaman eğer başarılı olabilirsek, güzel oynayabilirsem ayrıca mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.