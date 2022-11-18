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    Gaziantep’te Milli Takım coşkusu! Baklava, davul ve zurnayla karşılandılar

    Çekya ile karşılaşacak olan A Milliler, Gaziantep’te baklava, davul ve zurnayla karşılandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 17 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Gaziantep’te Milli Takım coşkusu

    İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda moraller üst düzeyde... Çekya maçı için Gaziantep'e gelen Ay- Yıldızlılar coşkuyla karşılandı. Gaziantep'teki futbolseverler, baklava ve geleneksel müzik aletleriyle Milliler'e moral verdi. Taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan milli takım kafilesine baklava ikram edildi. Ayrıca davul-zurna eşliğinde otobüse binen futbolcular ve teknik heyet konaklamak üzere otele geçti. Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Diyarbakır'dan sonra Gaziantep'te de coşkuyla karşılandıklarını belirterek, "Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Moralimizi her zaman yukarıda tutuyorlar. Çekya maçını da kazanarak onlara hediye vereceğiz" dedi.

    BİZDEN ÜMİDİNİZİ KESMEYİN!
    Türk Milli Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Kötü geçen dönemden sonra hocamıza ve Hamit abiye olan tepkileri gördüm. Sakattım ama takımla telefondan iletişim kurdum. Eleştiri kabul ediyoruz ama bazen biraz fazla geliyor. Bizden ümidinizi kesmeyin. Hedefimiz Euro 2024'e katılmak. Almanya zaten Türkiye gibi. Bütün gurbetçiler bizi bekliyor" dedi. Çalhanoğlu, "Ben asla Jorge Jesus'a eleştiri yapmam. Haddime değil başarıları belli. Almanya'da hep gençler oynar. Ben Arda Güler'in daha fazla süre almasını istiyorum" diye konuştu.



    İRFAN CAN VE ORKUN KAMPTAN AYRILDI
    TFF, Çekya maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün, A Milli Takım kampından ayrıldığını duyurdu. TFF, İskoçya ve Çekya maçı kadrolarına çağrılmasına rağmen Atalanta'nın isteği üzerine Merih Demiral'ın kadroya katılmayacağını duyurmuştu. Bilindiği gibi Emre Mor ile Ferdi Kadıoğlu da kampta sakatlık yaşadı.



    UMARIM G.SARAY'I MUTLU EDEBİLİRİM
    Aslan'ın stoperi Nelsson, ilk kez Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşıyor. GS TV'ye konuşan Nelsson, "Umarım Galatasaray'ı ve taraftarlarımızı da mutlu edebilirim. Bizi destekledikleri zaman eğer başarılı olabilirsek, güzel oynayabilirsem ayrıca mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

        CİMBOM ZİRVEDE!
        Süper Lig'de en fazla yayın gelirini Galatasaray elde etti. Sarı-Kırmızılı kulüp, 118 milyon 186 bin lirayla ezeli rakiplerini geride bıraktı.


        GALATASARAY'DA MÜTHİŞ DEĞİŞİM
        Galatasaray'da geçen sezon ve bu sezon karşılaştırıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Comparisonator'un verilerine göre; Cimbom geçen sezon ilk 13 haftada 19 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Bu sezon ise ilk 13 maçta 23 gol atan Aslan, sadece 10 gol yedi. Gol beklentisi geçen sezon ilk 13 haftada 22.7 iken bu sezon ise 34 olarak dikkatleri çekiyor.

        PUAN BEKLENTİSİ ARTTI
        Cimbom'un yediği gol beklentisi geçen sezon 14.5 iken bu sezon 14.8... Geçen sezon ilk 13 haftada 21 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 27 puan elde etti. Puan beklentisi olarak bakıldığında geçen sezon 22 olan rakam bu sezon 28... Galatasaray'ın gol beklentisi geçen sezona göre bir hayli artarken kalesinde ise daha az gol yediği görülüyor.



        O ÇOCUK BÜYÜDÜ VE MADALYA KAZANDI
        Galatasaray, 9 sezon önce şampiyonluk ipini göğüslediğinde şampiyonluk sevincine katılan isimlerden biri de Dany Nounkeu'nun oğlu Dany Junior'dı... Minik Galatasaraylı, o dönem şampiyonluk kupasının içine girmiş ve bu görüntüler hafızalara kazınmıştı. O çocuk büyüdü ve Galatasaray altyapısında madalya kazandı. Galatasaray U11 Takımı, Can Bartu Turnuvası'nda finalde İnter'e 2-0 yenilince ikincilikte kaldı. Dany Junior ikincilik madalyası kazandı.



        BEŞİKTAŞ, GÜNEŞ İLE ŞAMPİYON OLACAK
        Beşiktaş'ın eski sağ bek oyuncularından Roberto Hilbert, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Almanya'da Greuther Fürth takımında antrenörlük yapan Hilbert, Siyah-Beyazlı takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi ve dikkati çeken ifadeler kullandı. Teknik direktörlüğün futbolculuktan daha zor olduğunu söyleyen Hilbert, Beşiktaş'ın Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Redmond gibi iyi transferler yaptığını belirtirken, "Futbolda elbette iniş ve çıkışlar olabilir. Tabii ki oyuncuların da Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olduğunu anlaması gerekiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca Hilbert, Valerien Ismael'den sonra göreve gelen Şenol Güneş'in kalitesine dikkati çekti. Hilbert, "Şenol Güneş, Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadı. Bu sezon zor ama Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyorum" diye konuştu. "Beşiktaş anlatılmaz, yaşanır" diyen Roberto Hilbert, "Beşiktaş taraftarlarının gönlümdeki yeri ayrı olacak" diyerek sözlerini tamamladı. (Emrah KARALİNÇ)

            WOUT WEGHORST 11'İ İSTİYOR
            Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda maksimum performans sergilemek istiyor. Süper Lig'de 13 maçta 6 gol atıp 4 de asist yapan futbolcu, Katar'da teknik direktör Louis van Gaal'ın ilk tercihi olmak istese de Avrupa'da bilinen 5 futbolcu ile ilk 11 mücadelesi verecek.



            BEŞİKTAŞ'A 97.5 MİLYON LİRA
            Süper Lig'de dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı netleşti. Kulüpler, toplamda 399,5 milyon liranın sahibi olurken Türkiye'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı. Siyah-Beyazlılar, ayrıca lige katılım payıyla birlikte toplamda 97 milyon 576 bin lirayı hanesine yazdırdı. Beşiktaş, bu sezon da Şenol Güneş ile birlikte şampiyonluk planları yapıyor.



            HANSI FLICK'TEN OYUNCULARA MESAJ
            Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki en ciddi rakiplerinin İspanya olduğu yönündeki yorumları değerlendirdi. Futbolcularına güvendiğini belirten Flick, "Tek rakibimiz İspanya değil. Grupta her takım kazanmak istiyor. Herhangi bir sürprize izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.



            NEYMAR'IN HEDEFİ KUPA
            Brezilyalı yıldız Neymar, Katar'daki Dünya Kupası öncesinde hayalini açıkladı. PSG forması giyen Sambacı, "Belli ki herkesin Dünya Kupası'yla ilgili büyük umutları var. Açıkçası benim de öyle. Herkes Dünya Kupası'nda olmak istiyor. Benim de en büyük hayalim, dev turnuvada şampiyonluk yaşamak. Umarım başarabilirim" diye konuştu.



                CÜNEYT ÇAKIR:&NBSP;DUYGU YÜKLÜYÜM
                21 yıl hakemlik yapan, yüzlerce Süper Lig ve 200'den fazla uluslarası maç yöneten Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerine Gaziantep'te nokta koyacak. Türkiye'nin Çekya ile yapacağı hazırlık maçında son kez düdük çalacak Çakır, Gaziantep BB'nin kurslarından yararlanan çocuklarla buluştu. Çakır, "Çok duygu yüklüyüm. 2 gün sonra son defa sahaya çıkacağım. Böyle bir organizasyonu düşünenlere çok teşekkürler" dedi.



                ANADOLU EFES'TEN BARCELONA'YA DARBE
                THY Euroleague'de Anadolu Efes, evinde Barcelona'yı 96-86 mağlup etti. Efes'te Will Clyburn 24, Vasillije Micic 22 sayıyla yıldızlaştı. Barcelona'da Nicolas Laprovittola'nın 28, Sertaç Şanlı'nın 18 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Lacivert-beyazlılar 8. maçta 3. galibiyetini alırken, Barcelona ise 8. maçta 3. yenilgisini tattı.



                FENERBAHÇE'NİN KONUĞU PANA
                Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında bugün Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki zorlu karşılaşma 20.45'te başlayacak. Sarı-Lacivertliler, geride kalan 7 maçta 6 galibiyetle lider durumda. 7 maçta 2 kez gülen Pana karşısında Bjelica oynayamayacak.



                    SENEGAL'DE MANE ÜZÜNTÜSÜ
                    Sakatlanmasına rağmen Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna alının Sadio Mane, turnuvayı kaçıracak. Senegal Futbol Federasyonu daha önce 30 yaşındaki futbolcunun Hollanda ile yapılacak ilk maçı kaçıracağını açıklamıştı. Yetkililer dün Mane'nin turnuvanın tamamında yer alamayacağını bildirdi. Senegal'de moraller bozuldu.



                    SCHUMACHER'İN YERİNE HULKENBERG
                    Formula 1 takımlarından Haas, 2023 sezonunda Mick Schumacher'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı. Alman pilot, 2019'dan bu yana sadece 5 kez yedek sürücü olarak yarıştığı şampiyonada yeniden bir F1 otomobilinin direksiyonuna geçecek. 2022 sezonu, 18-20 Kasım'daki Abu Dabi GP'si ile sona erecek.



                    YUVAYA GERİ DÖNÜYOR!
                    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından birisi olan Serdar Dursun, Jesus'un göreve gelmesinin ardından adeta formayı unuttu. Süper Lig'de 6 maçta 162 dakika süre alabilen Serdar Dursun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için harekete geçti. Birçok takımla ismi anılan milli futbolcunun rotasının yeniden Almanya olacağı öne sürülüyor. Serdar'a eski kulübü Darmstadt'tan teklif geldiği ve görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında. 2018-2021 yılları arasında Darmstadt'ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda 27 golle Bundesliga 2'de krallık koltuğuna oturmuştu. Serdar Dursun'la bazı Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.



                        BATSHUAHI&VALENCIA EN İYİ 20'DE!
                        Dünya Kupası'nda mücadele edecek oyuncular içinde milli takım formasıyla maç başı gol oranı en yüksek 20 futbolcunun listesine iki Fenerbahçeli girdi. Michy Batshuayi, Belçika formasıyla 0.55 gol ortalaması, Enner Valencia ile Ekvador formasıyla 0.47 ortalama yakalayarak ilk 20'de yer aldı.



                        AVRUPA'DAN KASAYA 225 MİLYON TL
                        Geçtiğimız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ciddi bir ekonomik kazanç elde eden Trabzonspor, Avrupa'da şu ana kadar sergilediği performansla da kasasına önemli miktarda girdi sağladı. Şampiyonlar Ligi Play- Off turundan 5 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılım bedeli olarak 3 milyon 630 bin Euro, katsayı bedeli olarak 1 milyon 320 bin Euro, performans bonusu olarak 1 milyon 890 bin Euro, yayın geliri olarak 1 milyon 120 bin Euro alan Trabzonspor, son olarak Konferans Ligi Play-off turu katılım bedeli olarak da 300 bin Euro aldı. Toplamda 13 milyon 260 bin Euro kazanç elde eden Trabzonspor, 255 milyon TL'yi bulan bu miktarın çok önemli bir bölümünü de kasasına koydu.

                        BAKASETAS VE BARDHI'DEN GOL
                        Trabzon'un yıldızları milli takımlarında coştu. Makedonya'nın Finlandiya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Enis Bardhi 75'te penaltıdan gol attı. Yunanistan'ın Malta ile 2-2 berabere biten maçında ise Bakasetas, eski F.Bahçeli Pelkas'ın asistinde 39. dakikada açılış golünü kaydetti.



                        3 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
                        Trabzonspor'un 21 Kasım'da ilk etabı Trabzon'da başlayacak olan hazırlık kampı çerçevesinde ikisi Antalya kampında biri ise kamp sona erdikten sonra olmak üzere 3 hazırlık maçı yapma planı var. Bordo-mavili takımın bu hazırlık maçlarından bir tanesini Kocaelispor ile oynama düşüncesinde olduğu ve şu an için tarihlerin netleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Diğer iki hazırlık maçı ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Antalya'da kamp yapan yabancı takımlarla gerçekleştirilecek.



                            BENİM İÇİN ACI BİR DENEYİMDİ
                            Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Artem Dzyuba, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Rus santrfor, "Öncelikle Adana Demirspor'a, başkana ve yönetime minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımı ayırdık. Dengeli bir karardı. 18 yaşında bir futbolcu değilim. Oturup maç izlemek bana yakışmaz" dedi. Hala büyük hırslarım var ve hala keyif alarak oynamak istiyorum" diyen Dzyuba "Türkiye ilginç bir deneyimdi. Biraz da acı verici. Takımda harika bir atmosfer vardı" diye konuştu.

                            BELHANDA'YA 2 MAÇ CEZA
                            Adana Demirspor'da son oynanan Alanyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Belhanda'ya 2 maç ceza geldi. Faslı futbolcu, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında formasında uzak kalacak.



                            UNITED, NANI'Yİ UNUTMADI
                            M.United eski yıldız oyuncusunun doğum günün kutladı.



                            DORTMUND'DAN HALLER MESAJI
                            Dortmund kansere yakalanan Haller'e 'Güçlü kal' mesajı verdi.

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                            Haberler Spor Gaziantep’te Milli Takım coşkusu! Baklava, davul ve zurnayla karşılandılar
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