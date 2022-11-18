Gaziantep’te Milli Takım coşkusu! Baklava, davul ve zurnayla karşılandılar





AVRUPA'DAN KASAYA 225 MİLYON TL

Geçtiğimız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ciddi bir ekonomik kazanç elde eden Trabzonspor, Avrupa'da şu ana kadar sergilediği performansla da kasasına önemli miktarda girdi sağladı. Şampiyonlar Ligi Play- Off turundan 5 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılım bedeli olarak 3 milyon 630 bin Euro, katsayı bedeli olarak 1 milyon 320 bin Euro, performans bonusu olarak 1 milyon 890 bin Euro, yayın geliri olarak 1 milyon 120 bin Euro alan Trabzonspor, son olarak Konferans Ligi Play-off turu katılım bedeli olarak da 300 bin Euro aldı. Toplamda 13 milyon 260 bin Euro kazanç elde eden Trabzonspor, 255 milyon TL'yi bulan bu miktarın çok önemli bir bölümünü de kasasına koydu.