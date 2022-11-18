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    • Spor
    • 18.11.2022 09:32
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    • 18.11.2022 09:32
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    Beşiktaş'ta ayrılık: Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

    Beşiktaş, Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd’un sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi. Ankaragücü'nde kiralık oynadığı dönemde performansıyla dikkat çeken Boyd, bonservisini elinden bulunduran Vitoria Guimares'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu. Sivasspor ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amerikalı oyuncu, sezon başında yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroda kendine yer bulamamıştı.

    Beşiktaş’ta ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

    Kiralık oynadığı Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kendini bir türlü kanıtlayamadı ve siyah beyazlı kulüpten resmen ayrıldı.

    Önce Sivasspor, sonrasında ise Rizespor'a kiralık gönderilen ABD'li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi.

    KONTRATI SEZON SONUDAN BİTECEKTİ
    Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd'un kontratı bu sezon sonunda bitecekti. Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

    Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli oyuncunun fesih işlemi 4 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Bu işlem, TFF'nin internet sitesine de yansıdı.
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