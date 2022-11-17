Galatasaray'ın Rapid Wien’den kadrosuna kattığı genç yıldız Yusuf Demir Türkiye'ye karşı





Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel bir görüşme gerçekleştirecek ve 19 yaşındaki yıldız oyuncuyu ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek. İcardi ve Rashica gibi isimleri zamanla takımın bankosu haline getiren Buruk, Kazımcan ve Emre Taşdemir'i de kazanmayı başarmıştı.

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