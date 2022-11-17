Galatasaray'ın Rapid Wien’den kadrosuna kattığı genç yıldız Yusuf Demir Türkiye'ye karşı

Galatasaray'ın sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun yerli statüsünde oynayamaması günlerce konuşulmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yeteneği bugün Türk Milli Takımı'na karşı Avusturya Milli Takımı ile mücadele ediyor.
Avusturya U21 Milli Takımı'nın bugün evinde karşılaştığı Türkiye U21'e karşı ilk 11'de forma giyen Yusuf Demir sosyal medyadaki futbolseverleri de ikiye böldü. Bazı taraftarlar, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya adına oynadığını ve Süper Lig'de yabancı statüsünde oynamasının normal olduğunu dile getirdiler.
Bazı taraftarlar ise Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynamamasının yanlış karar olduğunu söylediler. Avusturya A Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen Demir, U21 Takımı'nda bugün 9. maçına çıktı. Genç yıldızın Avusturya U21 Takımı'nda 2 golü bulunuyor.