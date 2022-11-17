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    • Spor
    • 17.11.2022 18:36
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    • 17.11.2022 18:36
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    Galatasaray'ın Rapid Wien’den kadrosuna kattığı genç yıldız Yusuf Demir Türkiye'ye karşı

    Galatasaray’ın sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien’den kadrosuna kattığı genç yıldız Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayamaması günlerce tartışma konusu olmuştu. Sarı-Kırmızılılar’ın genç yeteneği bugün Türk Milli Takımı’na karşı Avusturya Milli Takımı ile mücadele ediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Yusuf Demir Türkiye’ye karşı!

    Galatasaray'ın sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun yerli statüsünde oynayamaması günlerce konuşulmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yeteneği bugün Türk Milli Takımı'na karşı Avusturya Milli Takımı ile mücadele ediyor.



    Avusturya U21 Milli Takımı'nın bugün evinde karşılaştığı Türkiye U21'e karşı ilk 11'de forma giyen Yusuf Demir sosyal medyadaki futbolseverleri de ikiye böldü. Bazı taraftarlar, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya adına oynadığını ve Süper Lig'de yabancı statüsünde oynamasının normal olduğunu dile getirdiler.



    Bazı taraftarlar ise Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynamamasının yanlış karar olduğunu söylediler. Avusturya A Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen Demir, U21 Takımı'nda bugün 9. maçına çıktı. Genç yıldızın Avusturya U21 Takımı'nda 2 golü bulunuyor.



        Sezon başında Galatasaray'ın 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, 2 Süper Lig maçında toplamda 40 dakika forma giydi. 7. haftada oynanan Konyaspor maçında 27 dakika görev alan Demir, sonraki haftalar sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



        Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel bir görüşme gerçekleştirecek ve 19 yaşındaki yıldız oyuncuyu ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek. İcardi ve Rashica gibi isimleri zamanla takımın bankosu haline getiren Buruk, Kazımcan ve Emre Taşdemir'i de kazanmayı başarmıştı.

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