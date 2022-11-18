Fenerbahçe'ye 3 yeni Arda! Başkan Akdaş, Aslan’a ‘hayır’ dedi... Fener’e yeşil ışık yaktı!





ÜÇÜ DE ÇOK YETENEKLİ

Son olarak U18 Milli Takımımız'ı çalıştıran Mehmet Hacıoğlu, transferin gözdesi olan 3 genç yeteneği TAKVİM için değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Can Bartu, yukarıya kadar yükselecek bir potansiyele sahip. Sol bek ama sol açıkta da oynayabilir. Oyuncuları çok yönlü kullanmak gerek. Mahmut Ceyhun'un çok kuvvetli bir fiziği var. Süratli de bir oyuncu. Teknik yönünü geliştirdiği takdirde daha iyi olacak. Yiğit, teknik özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynamayı becermesi gerekir. 3 oyuncunun da ofansif özellikleri ön planda" diye konuştu.