Fenerbahçe'ye 3 yeni Arda! Başkan Akdaş, Aslan’a ‘hayır’ dedi... Fener’e yeşil ışık yaktı!

Son yıllarda sık sık transferde savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha karşı karşıya... Ezeli rakipler, Gençlerbirliği formasını giyen ve geleceğin yıldızları olarak gösterilen Mahmut Ceyhun Alyurt, Yiğit Eğin ve Can Bartu Çığır'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. U15 Milli Takımımız'da da görev yapan 3 genç yeteneği hangi takımın alacağı belirsizliğini korurken, TAKVİM en yetkili isimle, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la konuştu.
BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VAR!
Çoknet açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş, "Galatasaray bu oyuncularımızı istedi, doğru. Ama ben kesinlikle 'olmaz' dedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de konuyu konuştuk. Sayın Koç ile son görüşmeyi daha yapmadık. Ona göre bir plan ortaya çıkacak. Şartlar oluşursa 3 oyuncuyu da Fenerbahçe'ye verebiliriz. Ali Koç ile daha para konusunu da konuşmadık. Ama Arda Güler paketine dahil olacak bu isimler" ifadesini kullandı.
Başkent ekibinin altyapı sorumlusu Seçkin Topçu ise "Beşiktaş'ın da oyuncularımıza ilgisi olduğunu biliyorum. Bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Bu oyuncular ileride A Milli Takım'da da oynayacak. Büyük kulüplerin ilgi göstermesi benim için sürpriz bir gelişme değil" açıklamasını yaptı.