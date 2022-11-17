Serdar Saatçı sürprizi! Stopere yerli bir ismi takviye etmek isteyen Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı yıldızın peşinde





BRAGA'DA MAÇI YOK!

Serdar Saatçı, Braga B takımında forma giyiyor ve performansı henüz istenilen düzeyde olmadığı için A Takım'da görev verilmiyor. Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 18 kez oynayan ve Süper Lig'de 11 maçta forma giyen genç stoper, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.

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