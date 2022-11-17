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    Serdar Saatçı sürprizi! Stopere yerli bir ismi takviye etmek isteyen Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı yıldızın peşinde

    Fenerbahçe, Portekiz ekibi Braga’da forma giyen 19 yaşındaki Serdar Saatçı'yi oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak istiyor... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

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    Serdar Saatçı sürprizi

    Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı- Lacivertliler, yerli futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan dışında yeni bir ismi daha listesine ekledi. Kanarya, eski BeşiktaşSerdar Saatçı'nın peşinde...



    Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarı sonrası A Takım'a yükselen Serdar Saatçı sonrasında Valerien Ismael ile yaşadığı problemler nedeniyle Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde süre alamayan 19 yaşındaki futbolcu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ocak ayında son hamlesini yapacak.



    Yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe, Braga'nın belirlediği bonservis bedeline göre hareket edecek. 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
        HangiKredi
        Haberler Spor Serdar Saatçı sürprizi! Stopere yerli bir ismi takviye etmek isteyen Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı yıldızın peşinde
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