Şenol Güneş Kaan Ayhan'ı istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer dönemini bekliyor. Savunmada yaşanan soruna çözüm arayan tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Teknik heyetin; Rosier, Masuaku ve Saiss'in performansından memnun olmadığı gelen haberler arasında. Şenol Güneş, yönetimden savunma rotasyonunun güçlendirilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam, kadrosunda görmek istediği isimlerin başında ise Kaan Ayhan geliyor. Transfer iddiasına dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme, Futbol Plus Youtube kanalına açıkladı.



Şenol Güneş'in 1 sol bek, 1 sağ bek, 2 stoper transferi istediğini vurgulayan Dikme, "Bunların hepsi alınamayabilir. Beşiktaş'ın yabancı sayısıyla sıkıntısı var. Stoper alınırsa Montero'nun çıkma ihtimali yüksek. Sol bek alınırsa Masuaku kadrodan çıkar. Rosier bonservisli oyuncu olduğu için elden çıkarılabilir diyemiyorum. Hoca bunu istiyor ama ben sağ beke bir transfer yapılabilir diyemem. Bence sağ beke transfer yapılmayacak. Beşiktaş Rosier'e 5 milyon euro'luk bir yatırım yaptı. Rosier'nin mental anlamda bazı sorunları olabilir ama bunu düzeltecek olan Şenol hoca. Sol beke bir transfer yapılabilir, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sol bek ve stopere kesin bir transfer bekliyoruz. Olursa yerli oyuncu Kaan Ayhan ile ilgili bir durum var. Kaan takımından ayrılmak istiyor ama nasıl halledicek? Kaan Ayhan'ın Türkiye'de bir pazarı var ama Beşiktaş Kaan Ayhan ile konuşuyor. Yerli olarak öne çıkarabileceğimiz isim Kaan Ayhan, o da artık Türkiye'ye gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.