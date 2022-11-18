Kartal’ın gözü Dennis Man’da! Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın alternatifini İtalya’da buldu





BU SEZONKİ PERFORMANSI

6.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol üretti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti. Öte yandan Parma'nın kozlarından biri olan Dennis Man, takımı ile yaptığı antrenmanda klas bir gol atarak gündem oldu.

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