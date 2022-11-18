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    Kartal’ın gözü Dennis Man’da! Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın alternatifini İtalya’da buldu

    Rachid Ghezzal’ın alternatifi İtalya Ligi’nde bulundu. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Dennis Man’ı gündemine aldı. Gözler Şenol Güneş’te.

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    Kartal’ın gözü Dennis Man’da

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. Beşiktaş, İtalyan ekibi Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı.



    ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU
    Teknik direktör Şenol Güneş, Ghezzal'ın yerine transfer istedi. Araştırmalara başlayan ve birçok ligden alternatifleri değerlendiren yönetim, hummalı bir çalışma yürütüyor. Kartal'ın gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle cazip bir isim olarak görünüyor. Daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen futbolcu için Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.



    BU SEZONKİ PERFORMANSI
    6.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol üretti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti. Öte yandan Parma'nın kozlarından biri olan Dennis Man, takımı ile yaptığı antrenmanda klas bir gol atarak gündem oldu.

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