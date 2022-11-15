İlker Yağcıoğlu, Brezilya basınının Jorge Jesus iddiasını değerlendirdi: Ali Koç bırakmaz





ÖNCE ŞAMPİYONLUK...

Öte yandan Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından TAKVİM Gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili flaş tespitlerde bulundu. Yağcıoğlu, "Ben Jesus'un başladığı işi yarım bırakacağını düşünmüyorum. Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp öyle ayrılmayı tercih edecektir. Şu anda işler gayet yolunda. Son maçta Jesus'un da söylediği gibi F.Bahçe bir iş kazasına uğradı. Dünya Kupası arasından sonra sakatların iyileşmesiyle F.Bahçe yine güçlü oyunu ile lige dönecektir. Sayın Ali Koç'un imkanlarını zorlayarak Jesus'un devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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