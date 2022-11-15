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    İlker Yağcıoğlu, Brezilya basınının Jorge Jesus iddiasını değerlendirdi: Ali Koç bırakmaz

    Brezilya basınında “Jesus’a davet gelirse koşa koşa Brezilya Milli Takımı’nın başına geçer” yorumu yapıldı. TAKVİM yazarı İlker Yağcıoğlu ise “F.Bahçe’yi şampiyon yapıp öyle ayrılmayı tercih edecektir. Üstelik Başkan Koç Jesus’un devam etmesini sağlar” dedi

    Ali Koç Jesus’u bırakmaz

    Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi. Sarı- Lacivertli ekiple sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jesus ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir değerlendirme geldi. Brezilya'da çokça takip edilen UOL'nin köşe yazarlarından Renato Mauricio Prado, Tite'den sonra Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini öne sürdü. Prado, Jorge Jesus'a davet gelmesi halinde Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı'na koşa koşa geleceğini söyledi.



    ÖNCE ŞAMPİYONLUK...
    Öte yandan Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından TAKVİM Gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili flaş tespitlerde bulundu. Yağcıoğlu, "Ben Jesus'un başladığı işi yarım bırakacağını düşünmüyorum. Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp öyle ayrılmayı tercih edecektir. Şu anda işler gayet yolunda. Son maçta Jesus'un da söylediği gibi F.Bahçe bir iş kazasına uğradı. Dünya Kupası arasından sonra sakatların iyileşmesiyle F.Bahçe yine güçlü oyunu ile lige dönecektir. Sayın Ali Koç'un imkanlarını zorlayarak Jesus'un devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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