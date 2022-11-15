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    • 15.11.2022 12:59
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    • 15.11.2022 12:59
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    Mbappe’yi, Levandowski’yi geçti! Fenerbahçe’nin gol makinesi Valencia 1 gol daha atarsa rekor kıracak

    Fenerbahçe’li Enner Valencia, bu sezon attığı 13 golle Avrupa devlerinin forvetlerini geride bıraktı. Lewandowski’yi, Mbappe’yi ve Hary Kane’i geçerek Avrupa’nın en çok gol atanlar listesinde 4. sırada yer alan Ekvadorlu gol makinesi, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 1 gol daha atarsa rekor kıracak

    Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in gol makinesi yaptığı istatistikle Avrupa'nın önemli santraforlarını geride bırakmayı başardı.

    Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 12 Süper Lig maçında 13 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu 4 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 22 maçta 15 gol atarken 4 asiste imza attı.

    AVRUPA'NIN YILDIZLARINI GEÇTİ
    Valencia ligde attığı gollerle, Avrupa'nın en golcü 4. oyuncusu konumunda… Valencia, Barcelona'nın yıldızı Lewandowski, PSG'li Mbappe ve Tottenhamlı Harry Kane'i geride bıraktı.

    Listenin ilk basamağında 13 maçta 18 gol atan Manchester City'ning olcüsü Erling Haaland yer alıyor. Orenburg forması giyen Vladimir Sychevov 15 maçta 14 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    3. basamakta ise Spartak Moskova'nın yıldızı Quincy Promes yer alıyor… Promes, 16 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.

    KARİYER REKORUNA 1 GOL KALDI
    Valencia, 2017-2018 sezonunda Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, şimdiden 15 gole ulaştı, gözünü rekora dikti. 33 yaşındaki yıldız 1 gol daha atması durumunda kariyer rekoru kıracak.

    Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak.

    AVRUPA'NIN EN GOLCÜ 10 İSMİ

    Erling Haaland (M City): 13 maç, 18 gol

    Vladimir Sychevoy (Orenburg): 15 maç, 14 gol

    Quincy Promes (S.Moskova): 16 maç, 14 gol

    Enner Valencia (Fenerbahçe): 12 maç, 13 gol

    Paul Onuachu (Genk): 14 maç, 13 gol

    Robert Lewandowski (Barcelona): 14 maç, 13 gol

    Kylian Mbappe (PSG): 14 maç, 12 gol

    Christopher Nkunku (Leipzig): 15 maç, 12 gol

    Harry Kane (Tottenham): 15 maç, 12 gol

    Markus Pink (Klagenfurt): 16 maç, 12 gol

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