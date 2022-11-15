Mbappe’yi, Levandowski’yi geçti! Fenerbahçe’nin gol makinesi Valencia 1 gol daha atarsa rekor kıracak

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in gol makinesi yaptığı istatistikle Avrupa'nın önemli santraforlarını geride bırakmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 12 Süper Lig maçında 13 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu 4 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 22 maçta 15 gol atarken 4 asiste imza attı.

AVRUPA'NIN YILDIZLARINI GEÇTİ

Valencia ligde attığı gollerle, Avrupa'nın en golcü 4. oyuncusu konumunda… Valencia, Barcelona'nın yıldızı Lewandowski, PSG'li Mbappe ve Tottenhamlı Harry Kane'i geride bıraktı.