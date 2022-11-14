Brezilya'dan Fenerbahçelileri kızdıracak iddia: Jorge Jesus koş koşa gelir

JESUS'UN ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLUK

Ligde son oynadığı Giresunspor karşılaşmasını 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Başımıza gelenin bir iş kazası olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak" ifadelerini kullanmıştı.

YAĞCIOĞLU'NDAN JESUS YORUMU

Öte yandan Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından biri ve TAKVİM Gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili flaş tespitlerde bulundu.