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    • Spor
    • 14.11.2022 14:05
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    • 14.11.2022 14:05
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    Brezilya'dan Fenerbahçelileri kızdıracak iddia: Jorge Jesus koş koşa gelir

    Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'nin performansı taraftarın yüzünü güldürürken; gözler teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi. Yönetimin sözleşmesinin uzatılması için hazırlıklara başladığı Portekizli tecrübeli çalıştırıcı için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Brezilya’da sürpriz Jesus iddiası

    Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi. Sarı-Lacivertli ekiple sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jesus ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir değerlendirme geldi.

    ADAYLAR ARASINDA JESUS VAR
    2022 Katar Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite'nin dönemi sona erecek. Adaylar arasında Palmeiras'ın Portekizli teknik patronu Abel Ferreira'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus da yer alıyor.

    "JESUS KOŞA KOŞA GELİR"
    Brezilya'da çokça takip edilen UOL'nin köşe yazarlarından Renato Mauricio Prado, Tite'den sonra Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini öne sürdü. Prado, Jorge Jesus'a davet gelmesi halinde Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı'na koşa koşa geleceğini söyledi.

    "JESUS, BİR RÜYA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
    Prado, "Abel Ferreira'nın bu görevi gerçekten isteyip istemeyeceği konusunda şüphelerim var. Jesus ise bana Brezilya Milli Takımı'nda görev almanın bir rüya olacağını söyledi. Jorge Jesus'un devrim niteliğinde yaptığı şeyleri hatırlıyoruz. Abel'in muhteşem olduğunu kabul etsem de Jesus'un ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    SÖZLEŞMESİNİ YENİLEYECEK Mİ?
    Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile birlikte yola devam etmekten memnun. Sarı-Lacivertliler bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Dünya Kupası arasına kadar 13 maç yapan Jesus ve öğrencileri 29 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nda da 14 puanla zirvede yer alıp Son 16 biletini kapmıştı.

        JESUS'UN ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLUK
        Ligde son oynadığı Giresunspor karşılaşmasını 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Başımıza gelenin bir iş kazası olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak" ifadelerini kullanmıştı.

        YAĞCIOĞLU'NDAN JESUS YORUMU
        Öte yandan Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından biri ve TAKVİM Gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili flaş tespitlerde bulundu.

        Yağcıoğlu, "Son maçta Fenerbahçe kaybetti ama bunu Jesus gibi bir iş kazası olarak görüyorum. Milli ara takıma iyi gelecek. Futbolcuların ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Bunu ifade etmeliyim. Jesus'un geleceğine gelirsek... Çok deneyimli ve kendi sistemini kısa sürede oturtmayı bilen bir teknik adam. Başkan Ali Koç'un Jesus'tan memnun olduğunu biliyorum. Böyle 'Kurt' hocalara teklifler gelmesi, birçok takımla anılması da doğal. Jesus, şampiyonluktan başka birşey düşünmüyor. Sayın Başkan Ali Koç, şayet memnun kalırsa ne yapar eder Jesus'u görevde tutar. Tabi bunu zaman gösterecek" ifadesini kullandı.

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