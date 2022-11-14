Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.11.2022 20:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 20:24
    ABONE OL

    Aslantepe tıklım tıklım! Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark

    Süper Lig'de stadyumlarına en çok taraftar çeken takımlar belli oldu. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda 229 bin 606 kişiyi ağırlayarak ipi göğüsledi. Detayları takvim.com.tr sizler için derledi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ASLANTEPE TIKLIM TIKLIM RAKİPLERE BÜYÜK FARK

    Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken stadyumlarına en çok taraftar çeken takımlar belli oldu. Galatasaray, iç sahada sadece 5 maç yapmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 229 bin 606 kişiyi ağırladı ve maç başına ortalamasında zirveye çıktı.

    19 - Maçlarını 80 bin kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Fatih Karagümrük iç sahada 7 maç yaptı. Kırmızı-siyahlıları toplam 12 bin 306 kişi destekledi ve ortalama 1758 seyirci maça geldi.



    18 - Süper Lig'in bir diğer İstanbul temsilcisi olan Başakşehir de stadyumunu dolduramayanlardan. Turuncu-lacivertlileri 8 maçta 21 bin 824 kişi izlerken ortalaması 2 bin 728 de kaldı

    17 - Anadolu'nun lokomotif takımlarından Gaziantep FK, içeride 5 maç yaptı. 14 bin 235 toplam seyirci geldi, ortalaması 2 bin 874 oldu.

    16 - Maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayan Kasımpaşa, iç sahada 7 maça çıktı. Lacivert-beyazlıları 20 bin 86 kişi izlerken, ortalaması 2 bin 869 oldu.

    15 - Maçlarını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynamaya başlayan Ümraniyespor içeride 7 maça çıktı. Lige geçen sezon şampiyon olarak çıkan Ümraniye'yi 21 bin 759 kişi ziyaret etti ve ortalama 3 bim 108 de kaldı.

    14 - Avrupa'da ülkemizi temsil eden Sivasspor, Süper Lig'de 8 iç saha maçına çıktı. Yiğidoları 27 bin 99 kişi seyretti, ortalaması 3 bin 108 oldu.

    13 - Alanyaspor 7 maçta 26 bin 343 kişiyi ağırladı, ortalaması 3763 oldu.

    12 - İstanbulspor: 6 maç - 28 bin 213 toplam seyirci - 4702 ortalama seyirci

    11 - Giresunspor: 6 maç - 37 bin 691 - 6 bin 282

    10 - Hatayspor: 6 maç - 49 bin 617 - 8 bin 270



        9 - Konyaspor: 6 maç - 54 bin 176 - 9 bin 29

        8 - Kayserispor: 7 maç - 70 bin 600 - 10 bin 86

        7 - Antalyaspor: 7 maç - 79 bin 126 - 11 bin 304

        6 - Ankaragücü: 7 maç - 86 bin 100 - 12 bin 300


        5 - Ateşli taraftarlarıyla lige renk katan Adana Demirspor, iç sahada 5 maça çıktı 100 bin kişiye çok yaklaşan (99 bin 998) Mavi Şimşekler, ortalama 20 bin kişiyi buldu.

        4 - Son şampiyon Trabzonspor bu sezon 6 iç saha maçına çıktı. Geçen sezona göre tribünleri boş kalan bordo-mavililerin maçlarına 160 bin 232 kişi geldi. Stat kapasitesi 40 bin 782 kişi olan Fırtına'ya maç başına 26 bin 705 taraftar geldi.



        3 - Vodafone Park'ta 7 lig maçına çıkan Beşiktaş, 246 bin 322 taraftar ağırladı. Ortalama 35 bin 189 seyirci maçı izledi.



            2 - Süper Lig lideri Fenerbahçe bu sezon hiç yalnız kalmadı. 8 iç saha maçında 320 bin 187 taraftar ağırlayan sarı-lacivertliler total sayıda zirveye otururken ortalamada 40 bin 23 kişiyle ikinci basamakta yer aldı.

            1 - Milli araya görkemli bir skorla giren Galatasaray 5 iç saha maçında 229 bin 606 kişiyi konuk etti. Ortalama 45 bin 921 kişiyi ağırlayan Aslan zirveye çıktı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            FETÖ, PKK ve CHP medyası nerede buluştu
            Haberler Spor Aslantepe tıklım tıklım! Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark
                SON DAKİKA