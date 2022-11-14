Aslantepe tıklım tıklım! Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken stadyumlarına en çok taraftar çeken takımlar belli oldu. Galatasaray, iç sahada sadece 5 maç yapmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 229 bin 606 kişiyi ağırladı ve maç başına ortalamasında zirveye çıktı.
19 - Maçlarını 80 bin kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Fatih Karagümrük iç sahada 7 maç yaptı. Kırmızı-siyahlıları toplam 12 bin 306 kişi destekledi ve ortalama 1758 seyirci maça geldi.
18 - Süper Lig'in bir diğer İstanbul temsilcisi olan Başakşehir de stadyumunu dolduramayanlardan. Turuncu-lacivertlileri 8 maçta 21 bin 824 kişi izlerken ortalaması 2 bin 728 de kaldı
17 - Anadolu'nun lokomotif takımlarından Gaziantep FK, içeride 5 maç yaptı. 14 bin 235 toplam seyirci geldi, ortalaması 2 bin 874 oldu.
16 - Maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayan Kasımpaşa, iç sahada 7 maça çıktı. Lacivert-beyazlıları 20 bin 86 kişi izlerken, ortalaması 2 bin 869 oldu.
15 - Maçlarını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynamaya başlayan Ümraniyespor içeride 7 maça çıktı. Lige geçen sezon şampiyon olarak çıkan Ümraniye'yi 21 bin 759 kişi ziyaret etti ve ortalama 3 bim 108 de kaldı.
14 - Avrupa'da ülkemizi temsil eden Sivasspor, Süper Lig'de 8 iç saha maçına çıktı. Yiğidoları 27 bin 99 kişi seyretti, ortalaması 3 bin 108 oldu.
13 - Alanyaspor 7 maçta 26 bin 343 kişiyi ağırladı, ortalaması 3763 oldu.
12 - İstanbulspor: 6 maç - 28 bin 213 toplam seyirci - 4702 ortalama seyirci
11 - Giresunspor: 6 maç - 37 bin 691 - 6 bin 282
10 - Hatayspor: 6 maç - 49 bin 617 - 8 bin 270