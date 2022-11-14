Aslantepe tıklım tıklım! Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken stadyumlarına en çok taraftar çeken takımlar belli oldu. Galatasaray, iç sahada sadece 5 maç yapmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 229 bin 606 kişiyi ağırladı ve maç başına ortalamasında zirveye çıktı.

19 - Maçlarını 80 bin kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Fatih Karagümrük iç sahada 7 maç yaptı. Kırmızı-siyahlıları toplam 12 bin 306 kişi destekledi ve ortalama 1758 seyirci maça geldi.