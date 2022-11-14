Fenerbahçe'de "fazla havaya girmeyin" uyarıları Giresunspor yenilgisini önleyemedi





HATALAR ZİNCİRİ YAŞANDI

Ardından teknik direktör Jorge Jesus da "Rakiplerimiz bizim puan kaybetmemiz için sırada bekliyor. Dikkatli olmalıyız. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Kimse rehavete girmesin" açıklamasını yapmıştı. Ancak yapılan tüm bu uyarılar Giresunspor önünde alınan yenilgiye engel olamadı. Hem Giresun maçında yapılan bireysel hatalar hem de takımın önceki maçlardaki yüksek enerjisinin sahaya yansımamış olması, hepsinden önemlisi takımın Sivasspor maçının ardından bir kez daha eksik kalması yenilgiye neden olan baş faktörler oldu.