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    Fenerbahçe'de "fazla havaya girmeyin" uyarıları Giresunspor yenilgisini önleyemedi

    Başkan Koç, “Fazla havaya girmeyin. Camiada bir rehavet var” derken, Jesus da “Henüz bir şey kazanmadık” telkininde bulundu . Ancak bu uyarılar Giresun yenilgisini önleyemedi.

    Bağıra bağıra gelen yenilgi

    Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de bu mağlubiyetin şoku yaşanırken, hem yönetimden hem de teknik direktör Jorge Jesus'tan gelen uyarılar pek bir işe yaramamış gibi görünüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında, "Fazla havaya girmeyin. Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var" diyerek ilk uyarıyı yapmıştı.



    HATALAR ZİNCİRİ YAŞANDI
    Ardından teknik direktör Jorge Jesus da "Rakiplerimiz bizim puan kaybetmemiz için sırada bekliyor. Dikkatli olmalıyız. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Kimse rehavete girmesin" açıklamasını yapmıştı. Ancak yapılan tüm bu uyarılar Giresunspor önünde alınan yenilgiye engel olamadı. Hem Giresun maçında yapılan bireysel hatalar hem de takımın önceki maçlardaki yüksek enerjisinin sahaya yansımamış olması, hepsinden önemlisi takımın Sivasspor maçının ardından bir kez daha eksik kalması yenilgiye neden olan baş faktörler oldu.



    Jesus'un rehavet uyarısı yapmasıyla ilgili haber 7 Kasım tarihli Takvim gazetesine manşet olmuştu.

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