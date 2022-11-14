Galatasaray kazandı Okan Buruk Fatih Terim'e fark attı! Dikkat çeken istatistik

TERİM, BURUK'U SADECE 1 KEZ GEÇEBİLDİ

Fatih Terim, 2017-18 sezonunun ortasında Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'dan sonra göreve gelmişti. Terim, 2017-18 sezonunun ilk 13 haftasında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Terim, bu dönemde 28 puan topladı. Fatih Terim, öğrencisi Okan Buruk'u 1 puan farkla geçti. Fakat; ondan sonraki 4 sezonda ise Buruk, hocasından daha fazla puan toplamayı bildi.