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    • Spor
    • 14.11.2022 12:11
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    • 14.11.2022 12:21
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    Galatasaray kazandı Okan Buruk Fatih Terim'e fark attı! Dikkat çeken istatistik

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da güven tazeledi. Buruk, ligde 13. haftalık performanslar sonrası Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim'i birçok kez geride bıraktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray kazandı Buruk Terim’e fark attı

    Galatasaray, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya moralli bir şekilde girdi. Son maçta Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen ve şampiyonluk umutlarını da tazeleyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un Süper Lig'in 13 haftalık dönemindeki başarılı performansı dikkati çekti.

    BURUK İLE 13 HAFTADA 27 PUAN
    Okan Buruk yönetiminde bu sezon 13 haftada 8 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, 27 puanla ligde 2. sırada bulunuyor. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Sarı-Kırmızılı takımda Buruk, Fatih Terim'in son 4 sezondaki 13 haftalık performansı baz alındığında 'efsane' teknik adamı puan olarak birçok kez geride bırakmayı başardı.

    TERİM, BURUK'U SADECE 1 KEZ GEÇEBİLDİ
    Fatih Terim, 2017-18 sezonunun ortasında Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'dan sonra göreve gelmişti. Terim, 2017-18 sezonunun ilk 13 haftasında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Terim, bu dönemde 28 puan topladı. Fatih Terim, öğrencisi Okan Buruk'u 1 puan farkla geçti. Fakat; ondan sonraki 4 sezonda ise Buruk, hocasından daha fazla puan toplamayı bildi.

        BURUK, TERİM'DEN 3 PUAN ÖNDE...
        2018-19 sezonunun ilk 13 haftalık döneminde Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Terim yönetiminde Galatasaray söz konusu sezonun 13 haftasında 24 puan toplayabildi. Yani; bu sezon Buruk'tan 3 puan geride kalan bir Terim vardı.

        FARK 7'YE ÇIKTI
        2019-20 sezonunda ise deneyimli teknik adam Galatasaray'ın başındaki ilk 13 maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 de yenilgi tattı. Sarı-Kırmızılılar söz konusu sezonda 20 puan elde etti. Buruk, Terim'i 2019-20 sezonunda 7 puan fark ile geride bıraktı.

        FARK 1'E DÜŞTÜ...
        2020-21 sezonunda da Galatasaray ilk 13 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Aslan, 26 puan toplarken takımın başında hatırlanacağı üzere yine Fatih Terim vardı.

            SON SEZON YENİDEN 6 PUAN FARKI
            Ve Fatih Terim'in Galatasaray'daki son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 21 puan toplayabildi. Terim, Galatasaray'ın başındaki son sezonunda 13 haftalık döneme bakıldığında Buruk'un 6 puan gerisinde kalmış oldu.


            *Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            BURUK GÜVEN TAZELEDİ
            Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 3 karşılaşmada 11 gol attı ve 1 gol yedi. Buruk ile birlikte 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Sarı-Kırmızılılar, moral depoladı. Sıkça eleştirilerin hedefi olan Buruk da güven tazelemiş oldu.

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