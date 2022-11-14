Galatasaray kazandı Okan Buruk Fatih Terim'e fark attı! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya moralli bir şekilde girdi. Son maçta Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen ve şampiyonluk umutlarını da tazeleyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un Süper Lig'in 13 haftalık dönemindeki başarılı performansı dikkati çekti.
BURUK İLE 13 HAFTADA 27 PUAN
Okan Buruk yönetiminde bu sezon 13 haftada 8 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, 27 puanla ligde 2. sırada bulunuyor. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Sarı-Kırmızılı takımda Buruk, Fatih Terim'in son 4 sezondaki 13 haftalık performansı baz alındığında 'efsane' teknik adamı puan olarak birçok kez geride bırakmayı başardı.
TERİM, BURUK'U SADECE 1 KEZ GEÇEBİLDİ
Fatih Terim, 2017-18 sezonunun ortasında Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'dan sonra göreve gelmişti. Terim, 2017-18 sezonunun ilk 13 haftasında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Terim, bu dönemde 28 puan topladı. Fatih Terim, öğrencisi Okan Buruk'u 1 puan farkla geçti. Fakat; ondan sonraki 4 sezonda ise Buruk, hocasından daha fazla puan toplamayı bildi.