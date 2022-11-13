Fenerbahçe-Giresunspor maçı sonrası Jorge Jesus’a şok sözler: Jesus’un hataları...

EMRE BOL - NAZAR BONCUĞU

Dile kolay... Fenerbahçe'nin 25. resmi maçıydı Giresunspor karşılaşması... Haliyle her dakikasında yorgunluk hissediliyordu. Bir de bunun üzerine Pedro'nun, "işe yaramaz" faulleriyle gördüğü kırmızı kart olunca iş yorgun Fenerbahçe için daha da zorlaştı. Zaten performansıyla sahada sadece 11. adam görevi yapan Pedro en azından kalabalık yapabilseydi! Lakin onu da beceremedi!