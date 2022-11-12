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    • Spor
    • 12.11.2022 17:06
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    • 12.11.2022 17:06
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    Eski Fenerli Van Hooijdonk'tan olay yaratacak Weghorst tepkisi: Neden kadroya alındı!

    Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Deneyimli teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen golcü Wout Weghorst da yer aldı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, Weghorst'un kadroya seçilmesine "Neden kadroya alındı!" tepkisini verdi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Olay yaratacak tepki: Neden kadroya alındı!

    Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

    Deneyimli teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen golcü Wout Weghorst da yer aldı. Weghorst ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme Türkiye Ligi'ni çok yakından tanıyan biri isim olan Pierre van Hooijdonk'tan geldi.

    HOOIJDONK'TAN ELEŞTİRİ
    Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve unutulmaz gollere imza atan Pierre van Hoojijdonk, milli takıma Wout Weghorst'un alınmasını eleştirdi.

    Eski golcü, "Bence, Vincent Janssen, Wout Weghorst ve Luuk de Jong gibi oyuncular çok fazla var. Louis van Gaal bazen 4-3-3'e dönmek istediğini söyledi. O zaman kanatlarda çok az seçeneğiniz kalıyor" dedi.

        WEGHORST'UN YERİNE ALINABİLİRDİ
        Hollanda Milli Takımı ile 46 maça çıkan Pierre van Hoojijdonk, Arnaut Danjuma'nın kadroya davet almamasına şaşırdığını ifade ederken, "Bence Weghorst'un yerine o alınabilirdi. Alınmalıydı. Luuk de Jong gibi zaten bir dublörünüz de var. Bence Louis van Gaal doğru karar vermedi. Danjuma'nın olmaması beni çok şaşırttı" diye konuştu.

        WEGHORTS'UN PERFORMANSI
        İspanyol ekibi Villarreal'de forma giyen ve Transfermarkt verilerine göre; 35 milyon euro değer biçilen Arnaut Danjuma sol açık, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maçta 2 gol kaydetti. Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ise lig ve kupada toplam 14 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

        HOLLANDA'NIN KATAR KADROSU
        2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Katar, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Hollanda'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).

        Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (İnter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

        Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta), Cody Gakpo, Xavi Simons (PSV).

        Forvet: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Beşiktaş).
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            Haberler Spor Eski Fenerli Van Hooijdonk'tan olay yaratacak Weghorst tepkisi: Neden kadroya alındı!
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