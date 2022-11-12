Eski Fenerli Van Hooijdonk'tan olay yaratacak Weghorst tepkisi: Neden kadroya alındı!

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Deneyimli teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen golcü Wout Weghorst da yer aldı. Weghorst ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme Türkiye Ligi'ni çok yakından tanıyan biri isim olan Pierre van Hooijdonk'tan geldi.
HOOIJDONK'TAN ELEŞTİRİ
Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve unutulmaz gollere imza atan Pierre van Hoojijdonk, milli takıma Wout Weghorst'un alınmasını eleştirdi.
Eski golcü, "Bence, Vincent Janssen, Wout Weghorst ve Luuk de Jong gibi oyuncular çok fazla var. Louis van Gaal bazen 4-3-3'e dönmek istediğini söyledi. O zaman kanatlarda çok az seçeneğiniz kalıyor" dedi.