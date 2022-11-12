Eski Fenerli Van Hooijdonk'tan olay yaratacak Weghorst tepkisi: Neden kadroya alındı!

WEGHORST'UN YERİNE ALINABİLİRDİ

Hollanda Milli Takımı ile 46 maça çıkan Pierre van Hoojijdonk, Arnaut Danjuma'nın kadroya davet almamasına şaşırdığını ifade ederken, "Bence Weghorst'un yerine o alınabilirdi. Alınmalıydı. Luuk de Jong gibi zaten bir dublörünüz de var. Bence Louis van Gaal doğru karar vermedi. Danjuma'nın olmaması beni çok şaşırttı" diye konuştu.